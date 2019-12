Osnabrück. Seit mehr als 30 Jahren setzt sich Maria Meyer in der Frauenberatungsstelle Osnabrück für Frauen ein. Für Frauen, die Gewalt erfahren haben. Ihr Engagement hat die Stadt Osnabrück kürzlich mit der Verleihung des Elisabeth-Siegel-Preises gewürdigt hat. Eine Begegnung mit einer besonderen Frau.

Zwei Dinge fallen sofort auf, wenn man Maria Meyer in der Frauenberatungsstelle an der Spindelstraße begegnet. Sie ruht in sich selbst. Und sie fühlt sich dort irgendwie zu Hause. Beides hat Gründe. „Ich bin seit 33 Jahren hier“, sagt sie, „seit ich mein Anerkennungsjahr für das Studium der Sozialen Arbeit in der Frauenberatungsstelle absolviert habe.“ Und: „Ich wollte nie weg. Es ist eine schöne Arbeit zu sehen, wie Frauen sich mit unserer Unterstützung auf den Weg machen.“

Ihr ganzes Berufsleben lang kümmert sich Maria Meyer um Frauen, die Gewalt erfahren haben, meistens zu Hause. „Es ist ein langer Weg, sich aus diesen Gewaltbeziehungen zu lösen“, sagt die 59-Jährige. „Es dauert Jahre.“ Erfolg misst sie deshalb nicht daran, ob es die Frauen schaffen, ihre gewalttätigen Partner zu verlassen. „Ein Erfolg ist es, wenn sie wieder zu sich selbst finden, zu dem, was sie früher mal waren und konnten und was es Schönes in ihrem Leben gab.“ Denn meist liegen Jahre der Unterdrückung hinter ihnen, des Klein-und Niedermachens. „Die Frauen haben immer gehört, dass sie nichts wert sind. Und wenn man das immer hört, glaubt man es irgendwann.“

„Privat rede ich fast nie über meine Arbeit“

Und wie ist das für Beraterinnen? Wie geht es ihnen damit, ständig furchtbare Geschichten zu hören? „Naja“, sagt Maria Meyer, „wir haben ja unsere kleinen Erfolge, sonst wäre ich nicht mehr hier.“ Außerdem gebe es Supervision, also Beratung für die Beraterinnen, damit man die Geschichten nicht mit nach Hause nimmt. „Mir hilft außerdem Bewegung“, sagt sie, „Laufen, Radfahren, Wassergymnastik.“ Und Kochen und Freunde treffen. „Privat rede ich fast nie über meine Arbeit“, sagt Meyer. „Das wäre nicht gut für die anderen und nicht gut für mich.“

33 Jahre Frauenberatung – sieht man da eine Entwicklung? „Ja, ganz klar“, sagt Maria Meyer, „und zwar eine positive.“ Positiv ist, dass Gewalt gegen Frauen kein Tabu-Thema mehr ist. „Vor 30 Jahren hat uns doch keiner geglaubt, dass es das wirklich gibt. Die haben alle gemeint: Diese Emanzen übertreiben doch!“ Inzwischen aber wird öffentlich und in allen Medien über das Thema gesprochen. „Die betroffenen Frauen merken, dass sie nicht die einzigen sind, denen es so geht. Und dass es Hilfe gibt; vorher haben viele das einfach nicht gewusst.“ Und es gab Strafrechtsreformen. „Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgen heute Taten, die früher als Privatangelegenheit galten.“

"50 bis 60 Hochrisikofälle im Jahr"

Dass die Fallzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich steigen, heißt deshalb nicht, dass die Gewalt gewachsen ist. Nur, dass sie jetzt besser erkannt wird. Auch extreme Fälle, wie jüngst das Tötungsdelikt an einer Frau in der Dodesheide. Ja, das sei ein Extrem, sagt Maria Meyer, „aber wir haben im Jahr 50 bis 60 Hochrisikofälle, wo wir genau das befürchten.“ Und dann gelte es, alle möglichen Hilfen zu organisieren. „Polizei, Jugendamt, Frauenhäuser, die Täterberatung, manchmal sprechen wir sogar Geistliche aus der jeweiligen Religionen oder Konfessionen an“, sagt die Beraterin und lobt, dass die Zusammenarbeit verschiedenster Stellen und das Verständnis füreinander in den letzten Jahren viel besser geworden ist. „Wir werden von vielen Seiten angefragt, das zeigt, dass wir endlich ernst genommen werden.“





Anzeige Anzeige

Genauso versteht Maria Meyer auch den Elisabeth-Siegel-Preis, der alle zwei Jahre an eine Frau geht, die sich besonders für die Rechte von Frauen einsetzen und der ihr kürzlich verliehen wurde. „Dass ich den Preis bekommen habe, fand ich toll und das macht mich stolz“, sagt sie und lacht. „Jemand hat gesagt: Jetzt kommt nach 30 Jahren die Zeit der Ernte. Und ich finde, das stimmt auch. Wir aus der Frauenberatung sind endlich aus der Tabuzone mitten in der Gesellschaft angekommen.“ Die Preisverleihung im Friedenssaal des Rathauses hat sie deshalb genossen. „Ich habe alle Leute eingeladen, die mich all die Jahre begleitet haben, und alle sind gekommen“, sagt sie. „Ich habe mich gefühlt wie in meinem Wohnzimmer.“



Die Verleihung des Elisabeth-Siegel-Preises „Maria Meyer kann Ungerechtigkeit nur schwer ertragen“, sagte Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert im Friedenssaal des Rathauses bei der Verleihung des Elisabeth-Siegel-Preises. Das bewege Maria Meyer dazu, beständig für die Rechte von Frauen und in vielfältiger Weise gegen Gewalt, Belästigung, Missbrauch und Isolation zu kämpfen. Unter Meyers Mitwirkung hat sich die Frauenberatungsstelle in den vergangenen drei Jahrzehnten von einer Initiative zu einer anerkannten und hoch professionellen Fachstelle entwickelt, die zu einem festen Bestandteil in der psychosozialen Landschaft in und um Osnabrück geworden ist, formulierte es die Stadt Osnabrück in einer Mitteilung. Maria Meyer sei stets die treibende Kraft gewesen, die sich mit viel Herzblut für den Fortbestand der Frauenberatungsstelle eingesetzt hat, lobte Griesert. „Sie gibt der Frauenberatungsstelle auf kommunaler Ebene in Stadt und Landkreis Osnabrück ein Gesicht.“ Karin Detert, die als Mitglied der Jury die Laudatio hielt, sagt: „Maria Meyer ist seit 32 Jahren eine Streiterin für die Sache der Frau. Das ist rekordverdächtig.“ Detert erinnerte an die Gründung der Frauenberatungsstelle 1987. „Damals war Gewalt gegen Frauen ein Tabuthema. Entsprechend gab es kaum Geld für den Verein, er war auf Spenden angewiesen.“ Auch heute kämpft Meyer jedes Jahr um Zuschüsse. Doch das Ansehen der Frauenberatungsstelle hat sich geändert. „Heute werden wir als Expertinnen wahrgenommen“, sagte Meyer selbst. „Zu Themen wie Gewalt gegen Frauen oder sexualisierte Gewalt sind wir anerkannte Ansprechpartnerinnen. Wenn mir das jemand vor 32 Jahren gesagt hätte, hätte ich das nicht geglaubt.“

Manches ist also besser geworden, aber Maria Meyer zögert auch keinen Moment, als sie gefragt wird, was sich noch dringend ändern müsste. „Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Beratung, Begleitung und auf Frauenhausplätze“, sagt sie. „Der Bedarf ist viel größer als unsere Möglichkeiten, zu helfen.“ Es ist wie bei den Kita-Plätzen: Erst, wenn man einen Platz einklagen kann, wird kräftig ausgebaut. Denn dass Gewalt gegen Frauen, die es in allen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten gibt, aufhört, das ist wohl eine Illusion.