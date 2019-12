Zugeständnis an die Bürger: Höchstspannungsleitungen sollen unter die Erde CC-Editor öffnen

Die Höchstspannungsleitungen in Voxtrup und Lüstringen sollen unter die Erde. Foto: dpa, Grafik: NOZ

Osnabrück. Im Osten von Osnabrück sollen in den nächsten Jahren Höchstspannungsleitungen installiert werden. Sie sollen Windstrom in den Süden des Landes leiten. Jetzt hat der Netzbetreiber Amprion seine Pläne angepasst. Wie er auf die Bürger zugehen will, erfahren Sie heute bei "Immer der Hase nach".