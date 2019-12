Wer Silvester mit dem Taxi fahren will, braucht in Osnabrück Glück CC-Editor öffnen

Anders als an anderen Tagen im Jahr sind Taxis an Silvester Mangelware. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Wer in der ersten Nacht des neuen Jahres ein Taxi bekommen möchte, muss entweder ein Glückspilz sein oder einen guten Draht zu einem Taxiunternehmer haben. Aufgrund von Unzuverlässigkeiten in den vergangenen Jahren ist es in Osnabrück so gut wie unmöglich ein Taxi nach Mitternacht zu bestellen oder vorzubestellen. Im Landkreis sieht das anders aus.