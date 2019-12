Von einer Live-Band begleitet sangen die Jacob's Gospel Singers Klassiker und neu arrangierte Hits erstmals im Widukindland. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Moderner Chorgesang mit vielen Facetten: Am dritten Adventssonntag fand das traditionelle Weihnachtskonzert der Jacob's Gospel Singers erstmals in der St.-Bonifatius-Kirche im Osnabrücker Widukindland statt. Der Spendenerlös kommt dem Kinder-Trauerland Spes Viva in Belm zugute.