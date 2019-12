Mann und Frau bewerfen in Osnabrück Autos mit Böllern CC-Editor öffnen

Ein Mann und eine Frau haben in Osnabrück Autos mit Böllern beworfen. Foto: picture alliance/dpa

Osnabrück. Am Sonntagabend ist die Polizei in die Ebertallee in Osnabrück gerufen worden. Zeugen beobachteten, wie ein Mann und eine Frau Feuerwerkskörper auf vorbeifahrende und geparkte Autos warfen.