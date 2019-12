Osnabrück. An den kommenden Feiertagen haben Osnabrücker Einrichtungen wie die Museen abweichende Öffnungszeiten. Auch bei den Wochenmärkten und der Müllabfuhr verschiebt sich einiges.

An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr sind die städtischen Fachbereiche und Einrichtungen geschlossen. Vor und zwischen den Festtagen gelten – von einigen Ausnahmen abgesehen – die regulären Öffnungszeiten, teilte die Stadt mit.

Rathaus: Für das historische Rathaus mit dem Friedenssaal gelten folgende Öffnungszeiten:

Heiligabend geschlossen;

Erster Weihnachtsfeiertag, 13 bis 16 Uhr;

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 13 bis 16 Uhr;

Silvester, geschlossen;

Neujahr, geschlossen;

Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum: Das Museumsquartier Osnabrück ist Heiligabend, am ersten Weihnachtstag, Silvester und Neujahr geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr findet eine öffentliche Führung statt.

Was wird im Museumsquartier ausgestellt? Der Felix Schoeller Photo Award & Deutscher Friedenspreis für Fotografie, die Dauerausstellung Felix Nussbaum sowie Nasan Tur. Die in dieser Ausstellung präsentierten Werke sind von Nasan Tur aus der Begegnung mit dem Leben und Werk von Felix Nussbaum ausgewählt sowie geschaffen.

Kunsthalle Osnabrück: Die Kunsthalle Osnabrück ist Heiligabend und am ersten Weihnachtstag, sowie zu Silvester und Neujahr geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist sie von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an den übrigen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Was wird in der Kunsthalle ausgestellt? Zu sehen ist die Ausstellung „Celebration Factory“ von Filip Markiewicz – eine anspielungsreiche und gleichzeitig nachdenklich stimmende Ausstellung mit zahlreichen, zeitaktuellen Bildmotiven, die das eigene Bildarchiv aktivieren.

Museum am Schölerberg: Das Museum am Schölerberg ist Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag sowie Silvester und Neujahr geschlossen. Zwischen den Festtagen gelten folgende Öffnungszeiten:

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 10 bis 18 Uhr

27. Dezember: 9 bis 18 Uhr

28. Dezember: 14 bis 18 Uhr

29. Dezember: 10 bis 18 Uhr

Am zweiten Weihnachtsfeiertag können Gäste den Museumsbesuch außerdem mit einem kostenlosen Gospelkonzert im Tagungsraum des Museums verbinden. Der Chor Bethesda Amazing Voices lädt von 14 bis 17 Uhr zu einem musikalischen Abschluss der Weihnachtszeit ein.

Was wird im Museum am Schölerberg ausgestellt? Neben den Dauerausstellungen ist die Sonderausstellung „Die geheime Welt der Pilze – Gift, Genuss und Mythos“ zu sehen, die noch bis zum 26. Januar geöffnet hat. Die Schau bringt Pilze im wahrsten Sinne des Wortes groß raus und klärt vermeintlich einfache Fragen: Was sind Pilze überhaupt? Wo leben sie? Wie nutzen und schaden sie dem Menschen?

Planetarium: Im Planetarium werden folgende Vorstellungen gezeigt:

Zweiter Weihnachtsfeiertag:

15 Uhr: Wer rettet den Weihnachtsmann? (Familienprogramm)

16 Uhr: Polaris und das Rätsel der Polarnacht (Familienprogramm)

17 Uhr: Dynamic Earth – das Klimasystem der Erde und der aktuelle Sternhimmel

Samstag, 28. Dezember:

16 Uhr: Das kleine 1x1 der Sterne (Familienprogramm)

17 Uhr: Zeitreise – Vom Urknall zum Menschen

18 Uhr: Musikshow „Queen Heaven“

Sonntag, 29. Dezember:

15 Uhr: Ein Sternbild für Flappi (Familienprogramm)

16 Uhr: Wer rettet den Weihnachtsmann? (Familienprogramm)

17 Uhr: Energie für das Leben

Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum: Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum ist Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, sowie Silvester und Neujahr geschlossen. An den anderen Tagen ist dienstags bis freitags von 10 bis 13 und 15 bis 17 Uhr geöffnet sowie samstags von 11 bis 17 Uhr. Am zweiten Weihnachtstag ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Was wird im Friedenszentrum ausgestellt? Zu sehen ist die Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque und die Sonderausstellung „Armenische Architektur und Genozid“. Welche Auswirkungen hat der Genozid auf das kulturelle Erbe der Armenier in der Türkei? Diese Frage ist der Ausgangspunkt für die Ausstellung der Deutsch-Armenischen Gesellschaft „Armenische Architektur und Genozid. 1915–2015“. Als Fingerabdruck des armenischen Lebens steht die Architektur im Mittelpunkt. Fotos von Familien, Arbeitsstätten, Häusern und Stadtvierteln vermitteln Eindrücke vom Leben der Armenier vor 1915.

Museum Industriekultur: Das Museum Industriekultur ist an Heligabend und dem ersten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag hat es geöffnet.

Stadtbibliothek: Die Stadtbibliothek am Markt inklusive Kinder- und Jugendabteilung ist vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 1. Januar 2020 geschlossen. Der Bücherbus fährt an diesen Tagen ebenfalls nicht.

Wochenmärkte: Der Wochenmarkt an der Lerchenstraße findet am 24. Dezember statt. Die Wochenmärkte am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag fallen aus und werden auch nicht nachgeholt. Die Märkte am 27. Dezember am Riedenbach und am 28. Dezember auf der Großen Domsfreiheit finden statt, ebenso wie der Wochenmarkt am 31. Dezember in der Lerchenstraße. Der Wochenmarkt am 1. Januar 2020 entfällt. Ab dem 2. Januar finden alle Wochenmärkte wieder planmäßig statt.

Bürgerberatung, Freiwilligenagentur, Seniorenbüro/Pflegestützpunkt: Der Fachdienst Bürgerengagement und Seniorenbüro mit Bürgerberatung, Freiwilligen-Agentur, Seniorenbüro und Senioren- und Pflegestützpunkt hat vom Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag geschlossen. Am 27. Dezember und am 30. Dezember ist geöffnet. Für Silvester und Neujahr ist der Fachdienst geschlossen. Ab dem 2. Januar ist alles wie gewohnt zu erreichen.

Tourist Information: Die Tourist Information Osnabrück / Osnabrücker Land ist Heiligabend, an den Weihnachtstagen, Silvester und Neujahr geschlossen. Am 27. und 28. Dezember sowie am 30. Dezember ist sie geöffnet. Die regulären Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.

Abfuhr von Müll, Altpapier, gelbem Sack und Biotonne: Wegen der Weihnachtsfeiertage werden die Abfuhrtermine sowohl vorgezogen als auch nachgefahren: Die Abfalltonnen, die montags geleert werden, werden bereits am Samstag, 21. Dezember abgeholt. Der Dienstag wird auf den Montag vorgezogen. Die Müllabfuhr ist auch an Heiligabend unterwegs und leert die Tonnen des Mittwochsbezirks. Die Abholung am zweiten Weihnachtstag wird am Freitag nachgeholt und die vom Freitag am Samstag.

Wer die Mülltonnen nicht rechtzeitig herausgestellt hat oder wer mehr Müll hat, als in die Tonne passt, hat für den Restmüll die Möglichkeit, städtische Müllsäcke zu nutzen und diese bei der nächsten Restmüllabfuhr mit an die Straße zu stellen. Die Säcke sind auf den Recyclinghöfen erhältlich.

Achtung: Bis Ende des Jahres nutzen die Osnabrücker bitte noch den Gelben Sack. Ab 2. Januar beginnt die Abfuhr der Leichtverpackungen mit der Gelben Tonne. Dann werden die Säcke nicht mehr mitgenommen.