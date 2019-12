Mann durchfährt Schranke der Nikolaigarage in Osnabrück CC-Editor öffnen

Am linken Bildrand ist die abgerissene Schranke zu erkennen. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Ein Mann ist am Dienstagmorgen durch die geschlossene Schranke in der Osnabrücker Nikolaigarage gefahren. Dabei ist der Fahrer leicht verletzt worden. Derzeit kommt es an der Dielingerstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.