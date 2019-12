Osnabrück . Drogen und Alkohol im Straßenverkehr standen im Fokus einer Kontrollwoche der Polizei in unserer Region. Einen Negativrekord stellte eine Fahrerin mit einem Alkoholwert von beinahe zwei Promille auf.

Zwischen dem 9. und 15. Dezember haben Polizeibeamte in der gesamten Polizeidirektion Osnabrück rund 1.500 Fahrzeugführer an mehr als 180 Orten vom Teutoburger Wald bis zu den Inseln Ostfrieslands kontrolliert. Im Fokus der Kontrollwoche standen Alkohol und Drogen am Steuer, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten demnach 16 Verstöße wegen des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol und 42 Verstöße wegen Drogen fest.

Mehr als ein Promille

In 13 Fällen waren die Fahrzeugführer mit mehr als 1,1 Promille im Straßenverkehr unterwegs, 38 Fahrzeugführer wurden angezeigt, weil der Verdacht besteht, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bewegten. Weiterhin wurden 29 Strafanzeigen aufgrund des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis gefertigt. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei zwölf Führerscheine.

Einen Negativrekord erreichte eine 27-jährige Fahrerin in der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, die mit einem Atemalkoholwert von 1,96 Promille unterwegs war. In einem weiteren Fall wurde die Tüv-Plakette gefälscht. In der Polizeiinspektion Leer/Emden führte ein Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug mit 1,83 Promille.