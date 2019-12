Osnabrück. Rasant ging es am Montag für 11 Mädchen und Jungen zu: Bei der Adventstürchen-Aktion unserer Redaktion machten sie die E-Kartbahn im Nettedrom unsicher.

"Ich wollte das mal ausprobieren und bin gespannt, wie schnell ich bin", sagte Jona aufgeregt. Die Achtjährige saß noch nie in einem Kart. Deshalb gestand sie auch, ein "ganz klein bisschen Angst" zu haben vor Unfällen. Doch das war schnell vergessen, als es dann losging.

Kontaktloser Sport

Bevor Jona und die anderen Nachwuchs-Rennfahrer jedoch auf die 470 Meter lange Strecke der Indoor-E-Kartbahn durften, gab Trainer Patrick Lang ihnen eine Sicherheitseinweisung. "Mit dem rechten Fuß kontrolliert ihr das Gaspedal, mit dem linken bremst ihr", erklärte Lang. Am Lenkrad befände sich ein blauer Knopf für den Rückwärtsgang, falls man sich mal festgefahren habe.

Wie im Rennsport üblich, gibt es natürlich auch auf der E-Kartbahn Fahnen-Zeichen. Wird die blaue Flagge geschwenkt, muss man sich überholen lassen, die gelbe Fahne steht für den Safty-Car-Modus und die schwarz-weiß-karierte Flagge signalisiert die letzte Runde. "Und es gibt noch eine ganz wichtige Regel: Kart-Fahren ist ein kontaktloser Sport", sagte Lang und ermahnte die Kinder, sich nicht zu rammen oder abzudrängen. "Nehmt Rücksicht aufeinander, wir sind hier nicht beim Autoscooter."



Es knallt auch mal

Jona stülpte sich ihren gelben Helm über den Kopf und stieg in das Kart mit der Nummer sechs. "Meine Glückszahl", sagte sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Jetzt konnte ja gar nichts mehr schief gehen. Nach und nach rollten fünf Kinder in ihren Karts mit einem leisen Summen auf die Strecke. Am Anfang gab Jona noch etwas zaghaft Gas, doch mit jeder Runde wurde sie sicherer und schneller.

Mit etwas mehr als 20 Kilometern pro Stunde schlängelten sich die Nachwuchsrennfahrer durch den Kurs. "Für Kinder drosseln wir die Geschwindigkeit etwas", erklärte Nettedrom-Mitarbeiter Alexander Panke, der während der Fahrt die einzelnen Karts auch manuell regulieren kann, um Unfälle oder Staus zu vermeiden. Ganz aus blieben diese aber natürlich nicht. In der großen Halle schepperte es immer wieder, wenn jemand die Kurve nicht ganz kriegte oder sich zwei Fahrer zu nahe kamen.



Spaß wichtiger als Bestzeit

In zwei Gruppen stellten die Kinder zunächst im Qualifying ihr Fahrkönnen unter Beweis. Anschließend ging es dann im kleinen und ein großen Finale mit Ampelstart um die Bestzeiten. "Das hat Spaß gemacht, ich war richtig schnell", sagte Jona nach dem Rennen. Es sei auch ganz einfach gewesen. "Nur in den Kurven war es ein bisschen schwierig, weil da manchmal das Hinterteil gegen die Bande gerutscht ist."

Nachdem auch das letzte Kart wieder eingeparkt war, erhielt jedes Kind noch eine Urkunde mit seiner persönlichen Bestzeit. Stolz zeigte Jona sie ihrer Mutter. "Meine schnellste Runde war eine Minute und sieben Sekunden", berichtete die Achjährige. Mit dieser Zeit kam sie zwar nicht an die Bestzeit von Lias heran, der nur 58 Sekunden brauchte. Doch das war Jona egal. Der Spaß war bei diesem Rennen wichtiger als die schnellste Zeit.