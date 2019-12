Osnabrück . Der Osnabrücker Fotograf Bernhard Volmer hat mit zwei weiteren Fotografen und zwei Autorinnen den Bildband „Wildnis Niedersachsen“ verfasst – und damit auch einen Aufruf gegeben, die Natur zu schützen.

Es ist etwas, das Bernhard Volmer schon seit langer Zeit fasziniert: „Die gesamte Schöpfung, die filigrane Natur, die ganzen Zusammenhänge“, beginnt er aufzuzählen. Und immer noch entdecke er Neues, betont Volmer. Genau diese Faszination bewegt ihn dazu, Tiere, Pflanzen und Landschaften seit seiner Jugend mit der Kamera festzuhalten.

Von Harz bis Wattenmeer

Die besten Bilder präsentiert er unter anderem in Büchern über diverse Lebensräume oder einzelne Tierarten. Gleich mehrere Lebensräume umfasst sein jüngster Bildband: „Wildnis Niedersachsen“ widmet sich nicht nur dem Teutoburger Wald, dem Steinhuder Meer, dem Dümmer und der Landschaft entlang der Ems. Das Buch zeigt auch das Wattenmeer und das Hochmoor, den Harz und die Lüneburger Heide, das Elbe-Weser-Dreieick, die Niedersächsische Elbtalaue und weitere Ecken unseres landschaftlich vielfältigen Bundeslandes.

Nicht alle Fotos stammen von Bernhard Volmer. Auch die Naturfotografen Willi Rolfes und Jürgen Borris haben Bilder zu „Wildnis Niedersachsen“ beigesteuert. Die drei kennen sich schon lange und waren bis vor wenigen Jahren in der Naturfotografenvereinigung „Blende4“ zusammengeschlossen. Nach dem Tod des vierten Mitglieds, Fritz Pölking, im Jahr 2017 haben sie sich entschieden, die Vereinigung aufzulösen. Zusammenarbeiten wollten sie weiterhin. Und so griffen sie die Idee aus der Zeit zu viert jetzt wieder auf, ein Buch über die Wildnis in Niedersachsen zu veröffentlichen.

Unberührte Landschaften

Wobei es mit der „Wildnis“ in unserer vom Menschen geprägten Landschaft so eine Sache ist. Viel gibt’s davon nämlich nicht mehr. Aber das Buch beweist, dass es noch unberührte Landschaften und Lebensräume gibt, in denen seltene Tiere und Pflanzen ihren Raum finden. Und zwar nicht nur im Unesco-Weltkulturerbe, zu dem das Wattenmeer 2009 erhoben wurde.

Das Buch zeigt betörend schöne Fotos von Libellen, Fledermäusen, Fröschen, Seeadlern, Wölfen, Füchsen, Schlangen, Eulen und Eichhörnchen. Auch Kühe gibt es zu sehen. Es stellt Pflanzen vor, die ob ihrer kleinen Blüten von Laien als unscheinbar bewertet werden – und in der Makroaufnahme ihre ganze Schönheit präsentieren. Zudem gibt es Landschaftsaufnahmen und dem Schauspiel des Wetters am Himmel.

"Bilder zusammengeschmissen"

Jeder der drei Fotografen hat sich festen Lebensräumen gewidmet. Doch wer wo war, ist im Buch nicht zu finden. „Wir haben die Bilder zusammengeschmissen und die besten ausgewählt. Egal, ob es am Ende von dem einen mehr waren als von den anderen“, erzählt Volmer.

Anzeige Anzeige

Die Texte haben Anke Benstem und Iris Schaper vom Redaktionsteam Reisefeder verfasst. Sie gehen über das hinaus, was auf den Fotos zu sehen ist, beschreiben Verhaltensweisen und Bedürfnisse der Tierarten, erläutern die Schutzwürdigkeit der Pflanzen und Landschaften. Sie machen auf Besonderheiten aufmerksam, ordnen ein, stellen Zusammenhänge her. „Jürgen Borris kannte die beiden. Und es hat wunderbar geklappt“, sagt Bernhard Volmer über die Zusammenarbeit – und: „Sie können gut schreiben.“

„Man schützt nur, was man kennt“

Zusammen mit den Texten wird ein Anliegen klar, das die Autorinnen und die Fotografen mit dem Buch verfolgen. Bernhard Volmer nennt es: „Man schützt nur, was man kennt.“ Sie wollen anderen Menschen die Schönheit der Natur aufzeigen und sie nicht nur dazu anregen, sich mit ihr zu beschäftigen, sondern auch, sie zu schützen.

Die Schönheit der Natur zu vermitteln, ist aber nur ein Ziel, das Bernhard Volmer mit seiner Fotografie verfolgt. „Ich bin gern draußen“, erzählt er von seiner Motivation, sich mit der Kamera in die Natur zu begeben und dort lange Zeit auszuharren, um den richtigen Moment für ein gutes Foto abzupassen. Bislang sei das ein guter Ausgleich zu seinem Beruf als Dachdecker gewesen, erzählt Volmer. Doch dieses Jahr hat er seine Firma seinem Neffen übergeben – und hat nun noch mehr Zeit, seinem Hobby nachzugehen.

Obwohl: Seine Fotografie als Hobby zu bezeichnen, reicht bei weitem nicht aus. Es klingt eher nach Leidenschaft. Und für die ist Volmer bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden.

Anke Benstem, Jürgen Borris, Iris Schaper, Willi Rolfes, Bernhard Volmer: Wildnis Niedersachsen. Edition Temmen 2019, 220 Seiten, 24,90 Euro