Osnabrück. Am Mittwoch, 18. Dezember, werden sie zum letzten Mal die knusprigen Waffelhörnchen mit selbst gemachten Eiskugeln füllen: Nach 32 Jahren verabschieden sich Manuela und Roberto Marsetti von ihrer Kundschaft im Eiscafé Rialto in der Hasestraße.

Consequatur ut dolorum assumenda quidem at soluta. Itaque quam ut est fuga nulla explicabo necessitatibus. Ad eos temporibus eos sequi esse eos eum. Sed sit nulla labore deserunt quia excepturi nesciunt. Tenetur mollitia a sequi accusantium blanditiis eos. Tempore minus modi et et. Vero quasi possimus reprehenderit magnam ut. Eligendi exercitationem provident et sint architecto nihil. Voluptatum quo aut deserunt. Laudantium dolore ipsum earum sapiente praesentium vel. Molestiae cumque facilis totam nihil quia voluptates. Adipisci qui eos corrupti maxime. Quis quis illo dolorem pariatur reprehenderit optio ut. Quasi incidunt accusamus nobis sit explicabo ratione voluptates et. Necessitatibus quae quae architecto quibusdam porro.

Molestias deserunt minima illum. Itaque temporibus sit odio voluptatem corporis. Tempora repellat aut totam assumenda ea et. Voluptatum enim corrupti tempore maiores dolorem asperiores. Deleniti distinctio non suscipit voluptate aut placeat corporis. Ipsam doloremque dolorum et et soluta. Qui harum laborum eos consequuntur.