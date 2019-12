Osnabrück. Tanzen verbindet. Tanzen ist buchstäblich Lebensinhalt. Das Tanzen enthält soziale, gesundheitliche und künstlerische Aspekte. Fünf Osnabrückerinnen und Osnabrücker erzählen, was Tanzen für sie bedeutet.

So wie Karin Weber über den Boden der Turnhalle an der Katharinenkirche fliegt, wird deutlich, was sie vorher gesagt hat: „Wenn man einen guten Tanzpartner hat, fühlt sich das Tanzen leicht an, man ist – ohne nachzudenken – in einem Flow.“ Die 54-jährige Osnabrückerin tanzt fast ihr ganzes Leben lang. Angefangen hat sie als Teenager in der Tanzschule Grill, die damals noch in der Natruper Straße war. Zunächst stand Standard-Tanz auf dem Programm – wie bei so vielen. Später kamen Jive, Cha Cha, Rumba und Samba dazu. Zu Beginn ihrer Tanz-Laufbahn habe sie gedacht: „Ich mach das mal“, erzählt sie. Später hat sie festgestellt, dass es eine Leidenschaft ist.

Von Ballett bis Forro

Schon als Achtjährige hat Birgit Hagedorn mit dem Tanzen angefangen. Zwei Jahre hat sie Ballett getanzt. Als Teenager landete sie wie Karin Weber bei Grill. Dort meldete sie sich für den Standard- und den Rock’n’Roll-Kurs an. Später tanzte sie beim OSC Jazzdance. Als sie mit 29 Jahren ihr erstes Kind zur Welt brachte, pausierte sie. „Aber ich habe das Tanzen vermisst“, sagt sie. 2003 hat sie dann bei der Tanzschule von Kerstin Albrecht mit Stepp angefangen. 2006 wurde sie in der Gruppe sogar Weltmeisterin.

In der Tanzschule legte auch Nadine Forche den Grundstein für ihre Leidenschaft. Die 28-jährige Studentin hat vor zwölf Jahren mit Standard angefangen und sich durch viele Stile getanzt. Mittlerweile ist sie beim Lindy Hop und beim Forro angekommen. In einem Lindy Hop-Kurs hat sie Ibrahim Mansouratti kennengelernt. Er ist heute ihr regelmäßiger Tanzpartner. Der 27-Jährige ist vor fünf Jahren aus Syrien nach Osnabrück vor dem Krieg geflohen. In seinem Heimatdorf gebe es keinen Tanz, erzählt er schmunzelnd. Dort hat er als Fitnesstrainer gearbeitet.

Durch Tanzen Leute kennen lernen

Er wusste nicht, was Lindy Hop ist und was Tanzen generell bedeutet, sagt Ibrahim Mansouratti. Er ist dann aber zu dem Kurs gegangen, weil er Leute kennen lernen wollte. „Als ich nach Deutschland kam, haben mich die Menschen ignoriert“, erzählt er. Er habe keinen Kontakt zu ihnen aufbauen können und war froh, als eine Freundin ihn zum Lindy Hop mitgenommen hat. „Durch den Tanz habe ich gelernt, wie die Leute hier ticken“, sagt der angehende Physiotherapeut.

Leute kennen lernen – das wollte auch Holger Zarth, nachdem er nach einer Scheidung allein war. Es hat geklappt. Birgit Hagedorn ist nicht nur die Tanz-, sondern auch die Lebenspartnerin des 63-Jährigen geworden. „Beim Salsa hat es gefunkt“, sagt er. Er ist froh darüber, seine Partnerin seine Leidenschaft teilt. „Sonst würde man aneinander vorbeileben“, sagt er.

Tanzen ist gesund und kreativ

Für Brigitte Hagedorn hat das Tanzen auch einen gesundheitlichen Aspekt. Es ist offensichtlich, dass das Paar durch das Tanzen körperlich fit ist. Beide sehen schlank und drahtig aus, beide strahlen eine positive Aura aus. Die 54-Jährige sagt zudem, es sei ihr wichtig, dass sie beim Tanzen unter Menschen sei. Diesen gesellschaftlichen Aspekt schätzt sie ebenso wie die Kreativität, die sie beim Tanzen einbringen kann.

Die Kreativität und die Freiheit – das mag auch Karin Weber beim Lindy Hop. „Standard-Tanz ist spießig“, sagt sie. Ihr Weg führte sie von Grill über Knaul bis Hull. Sie weiß, was sie sagt. Nach einer Kinderpause entdeckte sie 2004 den Salsa. „Aber ich mag die Musik nicht so gerne.“ Der Lindy Hop hat sie am meisten gepackt. Der sei das Gegenteil von Standard. „Ich kann improvisieren und verschiedene Schritte mit verschiedenen Partnern ausprobieren.“ Lindy Hop wird zwar von vielen Tänzerinnen und Tänzern in altmodischer Kleidung getanzt, der Tanz selbst ist aber alles andere als das. Die Musik ist schwungvoll und wer führt, hängt nicht vom Geschlecht ab. Frauen können ebenso führen wie Männer; Frauen tanzen mit Frauen und Männer mit Männern.

Der neueste Tanz

Lindy Hop sei für ihn so ähnlich wie Sport, sagt Ibrahim Mansouratti. „Aber Forro ist reine Bewegung.“ Bei diesem aus Brasilien stammenden Tanz, der erst vor kurzem nach Europa geschwappt ist, bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzern beinahe schlangenartig.

In Osnabrück tanzen 20 bis 40 Menschen Forro, schätzt Laura Klusmeier. „Hier tanzen die Leute häufig mehrere Tänze gleichzeitig. Anderswo ist es nicht so durchmischt“, sagt die 28-jährige Herforderin, die jeden zweiten Montag eine Schnupperstunde in dem brasilianischen Restaurant Planeta Sol gibt. Dort trifft sich auch die hiesige Forro-Szene.

„Die Schritte beim Forro ähneln dem Salsa, aber die Betonung ist anders“, erklärt Laura Klusmeier. Der Salsa sei extrovertiert; der Forro konzentriere sich dagegen auf die Verbindung der Tanzpartner.

Pure Freude

Einen festen Tanzpartner hat Karin Weber zurzeit zwar nicht. Deswegen bleibt sie aber nicht zu Hause. „Wenn man die Leidenschaft fürs Tanzen hat, sieht man, wie sich die Menschen dabei ausdrücken“, sagt sie. Diese Leidenschaft teilt Karin Weber mit Nadine Forche und Ibrahim Mansouratti. Sie sagen beide: „Tanzen ist unser Lebensinhalt.“ Auch Birgit Hagedorn und Holger Zarth sind sich in ihrer Bewertung des Tanzes einig: „Es geht nicht ohne. Tanzen ist pure Freude.“

Tanzen hat übrigens auch einen inklusiven Aspekt.