Osnabrück. Zur gleichen Zeit bezog ein Osnabrücker Arbeitslosengeld und ging einer Beschäftigung nach. Wegen Leistungsbetrugs wurde er nun vom Amtsgericht Osnabrück verurteilt.

Im Dezember 2018 nahm der Mann eine Arbeit an, über die er die Agentur für Arbeit in Osnabrück nicht rechtzeitig informierte. So erhielt er zu Unrecht rund 280 Euro Arbeitslosengeld I. Wie der Zoll mitteilt, bekam er dafür eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 30 Euro, insgesamt also einer Summe von 2.400 Euro.

Daten werden automatisch abgeglichen

Der Leistungsträger nimmt regelmäßig eine automatisierte Prüfung vor, bei der die von den Arbeitgebern gemeldeten Personaldaten mit den Arbeitslosendaten verglichen werden. Bei einer dieser Kontrollen fiel auf, dass der Verurteilte Geld von der Agentur und Gehalt bezog, woraufhin das Hauptzollamt die Ermittlungen aufnahm. "Neben der Geldstrafe muss der Verurteilte die zu viel erhaltenen Beträge selbstverständlich an die Agentur zurückzahlen", so Christian Heyer, Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.