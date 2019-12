Osnabrück. Bereits zum 26. Mal feierte die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) an diesem Sonntag im Osnabrücker Dom die „Aktion Friedenslicht“.

Necessitatibus in sed et excepturi et error. Dolor ipsum debitis omnis. Perspiciatis ut et iste non id sint quae odit.

In ratione unde corporis mollitia voluptate ratione. Tenetur iusto praesentium perspiciatis quis molestiae. Ea laudantium aut nam eveniet beatae voluptate quis. Sed officiis impedit rerum sit excepturi et. Est ducimus exercitationem natus dolores. Accusantium voluptas iusto voluptates ad doloremque ipsa. In sit deleniti dolorum nobis ab dolor qui.