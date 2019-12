Osnabrück. Besonders freundliche Geste von Christopher Vorberg, der zusammen mit Henrik Borgmeyer den Trampolin- und Spielpark „Upsprung“ im Stadtteil Hellern betreibt. Weil sich bei der Adventstürchen-Aktion unserer Redaktion so viele Kinder am Besuch der rund 4000 Quadratmeter großen Hüpflandschaft beteiligen wollten, hatte Vorberg auf unsere Bitte die Anzahl der Teilnehmerplätze verdoppelt.

Dadurch haben 20 Kinder eine Einladung in den Trampolinpark erhalten, der sich dieses Jahr erstmals an unserer Aktion beteiligt hat. Bei den Adventstürchen stehen bis Heiligabend täglich außer sonntags besondere Angebote für Kinder aus dritten Schulklassen auf dem Programm, die kostenlos zugänglich sind. Da ein Kind fehlte, waren am Samstag 19 Mädchen und Jungen dabei, die sich eine Stunde lang in der Halle mit ihren zahlreichen Sprung- und Spielbereichen einmal so richtig austoben durften. Für nicht wenige von ihnen war es der erste Besuch in der im Frühjahr eröffneten Upsprung-Halle – also eine riesen Sache.

Nachdem sie die kostenlos zur Verfügung gestellten speziellen Socken erhalten hatten, die für die sichere Nutzung der Halle erforderlich sind, konnten es die Kinder kaum abwarten, bis sie endlich loslegen durften. Als die Sprungzeit begann, war kein Halten mehr: Statt wie besprochen noch kurz zusammen zu bleiben, um ein Gruppenfoto mit allen aufzunehmen, stürmten die meisten Kinder wie bei einem Wettrennen in die Halle.

Neben den Trampolinflächen kamen bei den Mädchen und Jungen besonders auch die weiteren Spiel- und Aktionsbereiche in der Sprunglandschaft gut an. So fand beispielsweise Nils (8) besonders den „Bounce Track“ super, eine Art Hindernislaufbahn, die nach dem Vorbild der Fernsehshow „Big Bounce“ gestaltet ist. Unter anderem müssen darin hohe Sprunghindernisse überwunden werden, die teilweise noch mit oben aufgesetzten Rollen aus einem weichen Material versehen sind. An einer weiteren Station muss über schwankende Pilze im XXL-Format gehüpft werden. Der Junge, der sich wieselflink über die für seine Körpergröße ganz schön imposanten Aufbauten bewegte, legte es darauf an, immer schneller zu werden. „Ich habe es viermal hintereinander gemacht. Zum Schluss habe ich nur eine Minute und fünf Sekunden gebraucht. Das war ganz schön schnell“, freute sich Nils.

Neben dem Trapez, von dem sie sich auf ein riesiges Luftkissen fallen lassen konnten, übte auch der Sprungturm große Anziehungskraft auf die Kinder aus. Von dem Turm kann aus etwa 2,5 Metern Höhe in ein Becken mit weichen Schaumstoffteilen gehüpft werden. Einige Kinder mussten sich beim ersten Mal erst etwas überwinden – aber dafür wurde es dann anschließend umso öfter gemacht.

Auch Klara und Finn (beide 9), die Klassenkameraden sind und zufällig beide bei Upsprung dabei waren, kehrten, nachdem sie andere Angebote genutzt hatten, immer wieder an den Sprungturm zurück. „Das ist lustig, weil man in den Schaumstoff einsinkt“, meinte Finn (9).

Klara fanden es toll, dass es bei Upsprung, wie sie sagte, so viele Trampoline gibt. „Das hat man ja sonst nicht“, sagte das Mädchen. Trampolinspringen sei klasse. „Das macht einfach Spaß. Man fühlt sich dabei ganz frei und denkt an gar nichts anderes mehr.“

Anzeige Anzeige

Ebenso wie die anderen Kinder probierten auch Klara und Finn mit einem Trampolin verbundene Videospiele aus, in denen Figuren mit den Sprüngen auf dem elastischen Tuch durch die Computerlandschaft bewegt werden müssen. „Das fand ich auch super“, meinte Finn, „aber eigentlich macht mir hier alles Spaß.“