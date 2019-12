Osnabrück. Die Parlamentswahlen in Großbritannien haben Premierminister Boris Johnson eine klare Mehrheit verschafft. Ob das zu einem geregelten Brexit und neuen Chancen für Unternehmen aus der Region führen kann? Auch zwei weitere Märkte stehen im Fokus der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Unternehmen wie Coppenrath & Wiese dürften aufgeatmet haben, immerhin erzielt der Hersteller von Tiefkühltorten und -brötchen 15 Prozent seines Auslandsumsatzes im Vereinigten Königreich: Die Briten haben ein neues Parlament gewählt und Premierminister Boris Johnson eine deutliche Mehrheit. Damit könnte er seinen Deal mit der Europäischen Union und damit einen geordneten EU-Austritt der Briten zum 31. Januar umsetzen. Unter dem Hin und Her zum Brexit haben die Handelsbeziehungen Großbritanniens mit Niedersachsen bereits stark gelitten. Auch IHK-Geschäftsführer Marco Graf sagt:

„Das Wahlergebnis schafft nun die notwendige Klarheit. Für die regionalen Betriebe wäre es wichtig, wenn es einen geregelten Austritt geben und die noch zu vereinbarende Übergangszeit für die langfristige Neugestaltung der zukünftigen Beziehungen der EU zu Großbritannien genutzt würde.“

Chancen sieht die IHK auch im Mercosur-Abkommen, dem Freihandelsabkommen zwischen Südamerika und der EU. "Über vier Milliarden Euro an Zöllen könnten pro Jahr wegfallen“, so Franz-Josef Paus, Vorsitzender des IHK-Außenwirtschaftsausschusses, in der jüngsten Sitzung. Aus dem IHK-Bezirk stehen rund 120 Unternehmen in Export- oder Importbeziehungen zu den vier Mercosur-Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Vier Betriebe haben dort eine Niederlassung.

„Für die Wirtschaft im IHK-Bezirk verspricht das Abkommen spürbare Entlastungen“, so Paus. So sollen in der Mercosur-Region fast alle Zölle und bedeutende nichttarifäre Handelshemmnisse abgebaut sowie die Dienstleistungs- und Beschaffungsmärkte geöffnet werden.

Russland-Export wird aufwändiger

Während der Handel für Unternehmen in der Region in diesen Ländern einfacher werden könnte, müssen Exporteure beim Russlandgeschäft sich auf neue Anforderungen vorbereiten, berichtet Anna Urumyan, Repräsentantin des Landes Niedersachsen in Moskau, auf dem aktuellen Treffen des Ländernetzwerks Russland der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.

Für immer mehr Hersteller von Produkten für den russischen Markt wird es notwendig werden, eine zusätzliche digitale Markierung auf der Produktverpackung anzubringen.

Ziele der digitalen Plattform Chestny ZNAK sind ein Authentizitätsnachweis und erhöhte Markttransparenz gegenüber dem Verbraucher. Die anfangs nur für Tabak und Pelzprodukte notwendige Produktkennzeichnung wird seit Juli 2019 auf immer mehr Produktkategorien ausgeweitet. Bis 2024 sollen Waren aller Industrien in das einheitliche „track & trace system“ aufgenommen werden. Für deutsche Hersteller beziehungsweise deren Geschäftspartner bedeutet dies, dass es notwendig ist, sich in einem Markierungssystem zu registrieren.

Das Thema Sanktionen wurde ebenfalls erneut im Kreis der Netzwerkteilnehmer intensiv besprochen. Unternehmen berichten laut IHK weiterhin von Schwierigkeiten im Russland-Geschäft, die auf die Sanktionen zurückgehen. Dennoch würden die regionalen Betriebe überwiegend am Russlandgeschäft festhalten und sehen dort viel Potenzial - dazu zählen auch die Unternehmen im Bereich Landtechnik.



Weiterhin gute Chancen im US-Geschäft

Und was ist mit den USA? „Die US-Wirtschaft befindet sich ein Jahr vor der Präsidentenwahl nach wie vor auf Wachstumskurs“, sagte Susanne Gellert, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer New York, bei ihrem Besuch in der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Auch aufgrund der von US-Präsident Donald Trump eingeführten Unternehmenssteuerreform.

Als Folge der geringen Arbeitslosigkeit wird es auch für deutsche Unternehmen in den USA zunehmend zur Herausforderung, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Das deutsche duale Ausbildungssystem findet daher immer mehr Beachtung.

Die Deutsch-Amerikanische Handelskammer unterstütze inzwischen über 100 Unternehmen bei ihren Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

„Für viele Unternehmen aus unserem IHK-Bezirk sind die USA ein bedeutender, manchmal sogar der wichtigste außereuropäische Auslandsmarkt“, so IHK-Präsident Uwe Goebel. Immerhin: Mehr als 180 regionale Firmen exportieren laut Kammer in die USA, rund 60 Unternehmen importieren Waren von dort. 22 Unternehmen haben sogar eine Niederlassung in den Vereinigten Staaten.