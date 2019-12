Eine Seniorin aus Osnabrück ist Trickdieben zum Opfer gefallen. Foto: dpa

Osnabrück. Trickdiebe haben am Samstagmittag Bargeld und Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin in der Kokschen Straße in Osnabrück gestohlen. Die zwei Männer gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich so zu Zutritt zur Wohnung.