Osnabrück. Seinen Ruf als aktuell eine der erfolgreichsten Musical-Ausbildungsstätten im deutschsprachigen Raum unterstrich das Institut für Musik (IfM) der Hochschule Osnabrück mit vier weiteren Preisträgern beim diesjährigen Bundeswettbewerb Gesang in Berlin, die auch bei der 16. "Christmas-Gala" im Haus der Jugend dabei waren - unter ihnen Magdalena Allgaier, die dafür eine Ballettkarriere aufgegeben hat.

Zur Selbstüberschätzung neigt Magdalena Allgaier nicht gerade. Als ihr Name im Hauptwettbewerb Musical des diesjährigen Berliner Bundeswettbewerbs Gesang genannt wurde, um den dritten Platz zu verkünden, sei sie „eigentlich schon aus der Tür gewesen“, verrät die 24-jährige IfM-Studentin. Qualifiziert hatte sie sich über eine von sieben Vorrunden im Osnabrücker Emma-Theater, wo sie unter anderem ein Solo aus dem Musical „Kiss me, Kate“ zum Besten gegeben hatte.

Stimme entdeckt

Zum Gesang gekommen ist die 24-jährige Badenerin erst in der Pubertät, als sie gemerkt hat, dass ihr der Leistungsdruck, dem sie sich selbst in Richtung professioneller Balletttanz ausgesetzt hatte, „zu viel“ geworden ist, erinnert sie sich. Bereits im Alter von vier Jahren hatte sie begonnen, an der Verwirklichung ihres Traums von der Ballerina zu arbeiten. Dass sie dann irgendwann die Ballettschuhe an den Nagel gehängt hat, habe allerdings ihrer Liebe zum Tanzen keinen Abbruch getan, betont sie auch. Ganz im Gegenteil: Vier Jahre, nachdem Allgaier ihre Stimme entdeckt und neben der Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten im Chor auch Gesangsunterricht genommen hatte, wurde sie von einem Freund zu einem Theater-Casting „mitgeschleppt“ und bekam mit 19 Jahren gleich eine Hauptrolle im Rock-Musical „Frühlings Erwachen“. Da habe es bei ihr „auf vielen Ebenen Klick gemacht“, beschreibt sie das Gefühl und die Möglichkeit, mit Musical ihre verschiedenen Talente und ihre Leidenschaft zum Tanz und zum Gesang miteinander kombinieren zu können. Die Schauspielerei sei ihr zwar „nicht in die Wiege gelegt“ worden, sagte einst ihre Tanzlehrerin – aber auch, dass ihr gutes Körpergefühl und ihre Stärke im Ausdruck es ihr erleichtern würde, auch das zu erlernen.

Mittlerweile studiert die in der Nähe von Freiburg aufgewachsene Allgaier am IfM der Hochschule Osnabrück im dritten Jahr Musical. Heimweh habe sie zwar zwischendurch durchaus, aber die Stadt und vor allem die „tolle Gemeinschaft“ unter den Studierenden sei ihr inzwischen auch ans Herz gewachsen, bereut sie ihre Entscheidung keineswegs. Dass Osnabrück längst zu einer Top-Adresse für die Ausbildung von Musical-Darstellern im deutschsprachigen Raum geworden ist, belegen nicht nur zahlreiche prominente Engagements von ehemaligen „IfMlern“, sondern auch die überdurchschnittlich vielen Auszeichnungen, die der hiesige Nachwuchs regelmäßig einheimst. Wie bereits beim letzten, seit 1966 renommierten Bundeswettbewerb Gesang in Berlin vor zwei Jahren kamen auch in diesem Jahr vier der insgesamt 20 Preisträger aus Osnabrück.

Stuhl- und Stepptanz

Neben Allgaier zählt auch der 25-jährige Tenor Bosse Vogt dazu, mit dem die ausgezeichnete Sopranistin bei der 16. „Christmas Musical-Gala“ des IfM im Haus der Jugend ein Duett zur gegenseitigen Liebesbekundung aus „Dr. Schiwago“ sang. Förderpreise erhielten die in Berlin die 22-jährige Lucia Bernadas Cavallini und ihre ein Jahr jüngere Kommilitonin Tanja Beutenmüller. Letztere sorgte mit ihrer beherzten Performance in einem Duett aus dem Musical „Ordinary Days“ für einen der vielen Höhepunkte der diesjährigen, von IfM-Dekan Sascha Wienhausen moderierten und Dozent Martin Wessels-Behrens am Klavier begleiteten Leistungsschau. Im zweiten, wortlastigeren Teil des Abends, der traditionell den aktuellen Abschlussjahrgang präsentiert, waren es unter anderem die kraftvoll vorgetragenen darstellerischen und stimmlichen Leistungen von Vera Lorenz, die das begeisterte Publikum im besonderen Maße aufhorchen ließen. Dass Magdalena Allgaier nicht nur singen, sondern sich auch vielseitig in ein Tanzensemble einfügen kann, bewies sie im den bunten Reigen eröffnenden, von IfM- Neuzugang Michael Schmieder choreografierten Stuhltanz aus „The Life“ ebenso wie im Stepptanz-Quartett zu Barry Mans „Who Put The Bomb“.

Gesteppt und Rock´n Roll getanzt habe auch ihr Vater, verrät Allgaier: „Aber nur als Hobby“. Von ihren Eltern sei sie stets gefördert worden, ohne dabei mit unrealistischen Erwartungen unter Druck gesetzt worden zu sein. „Man muss es sich erarbeiten, wenn man nicht nur in letzter Reihe tanzen möchte“, betont die Preisträgerin, dass „Talent nichts bringt, wenn man nichts daraus macht“. Oft sei ihr gesagt worden, dass sie es nicht schaffe. Und dann gebe es eben zwei Möglichkeiten: „Es kann runterziehen oder den Ehrgeiz umso mehr wecken“. Magdalena Allgaier hat sich für letzteres entschieden. „Ich bin ein Stehaufmännchen“, sagt sie. Und lässt mit ihren Gala-Auftritten keinen Zweifel daran, dass sie aus ihren unterschiedlichen Talenten etwas macht. Genauso wie alle anderen IfM-Musical-Studierenden auch.