Osnabrück. Eines ist schon mal sicher: Wenn die 16 Mädchen und Jungen aus dritten Schulklassen, die am Freitag beim Adventstürchen-Besuch bei Oberbürgermeister Wolfgang Griesert dabei waren, schon wählen dürften, dann würde sich wohl manch einer von ihnen dafür entscheiden, sein Kreuzchen bei dem CDU-Politiker zu machen. Bei der Rathausführung eroberte Griesert die Herzen der Mädchen und Jungen im Sturm – zum Schluss waren sie alle so begeistert von ihm, dass Carolina (8) ihn sogar umarmen wollte.

„Ich finde ihn lieb. Und ich kann dann später in der Schule berichten, dass ich den Oberbürgermeister umarmen durfte“, freute sich das Mädchen, die davon träumt, dass sie später einmal Bundespräsidentin werden möchte. Bei der Führung durch das Rathaus war sie in dieser Beziehung gut aufgehoben: Nachdem es Griesert den Kindern in seinem Amtszimmer erlaubt hatte, sich an seinen Schreibtisch zu setzen und sich dort einmal wie das Stadtoberhaupt zu fühlen, durften sie anschließend im Ratssitzungssaal die Plätze belegen, an denen sonst die Mitglieder des Stadtrats sitzen und wichtige Entscheidungen für Osnabrück fällen.

Während Ties den Platz des Obs nutzen durfte, saß Carolina in der nachgespielten Stadtratssitzung auf dem Platz der Ratsvorsitzenden und durfte zeitweise die Besprechung leiten und den anderen das Wort erteilen. Die Kinder, von denen die meisten acht oder neun Jahre alt waren, erweisen sich als richtig gut im Thema. Mila und Finja (beide 8), die gemeinsam die Elisabeth-Siegel-Schule besuchen, wollten von Griesert wissen, ob in dem Raum auch über die Renovierung ihrer Schule entschieden worden sei.

Als Griesert das bestätigt hatte, legten die beiden mit weiteren Nachfragen los: Warum keine neuen Tafeln beschlossen worden seien, weshalb sie bei einer offenbar nicht allzu beliebten Lehrerin Unterricht hätten und ob sich Griesert nicht dafür einsetzen könnte, dass sie immer auch Süßigkeiten in der Schule essen dürften und dass öfter als nur einmal im Monat „bunte Pausen“ stattfinden, in denen geschnibbeltes Obst gegessen werde. Griesert hätte sich zwar gerne für die Mädchen verwendet – bloß haben er und die anderen Stadtratsmitglieder bei Entscheidungen wie über die Speiseordnung in den Pausen, wie er den Mädchen erläuterte, nichts mitzureden, denn sie werden allein an den Schulen gefällt.

Im Ratssitzungssaal durften die Kinder Griesert sogar zu seiner Familie und seinem Lebenslauf löchern: Wie der 62-Jährige verriet, ist er verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 21 bis 32 Jahren. Zur Schule gegangen und aufgewachsen ist Griesert in Krefeld. Als Mila und Finja wissen wollten, ob auch Grieserts Eltern Bürgermeister gewesen seien, ließ der OB die Kinder wissen, dass sein Vater wie er als Architekt gearbeitet hat und dass seine Mutter Hebamme war, in der Politik sei aber keiner von ihnen gewesen.

Der Nachmittag mit dem Oberbürgermeister war spannend für die Kinder: Erste Station war das Amtszimmer, in dem Griesert den Kindern viele Informationen zu den Aufgaben eines Oberbürgermeisters vermittelte. Als die Kinder wissen wollten, warum sich ein Fußball und ein Basketball in dem Büro befinden, bekannte Griesert, dass er diese Sportarten sehr mag. Zur Frage nach einem Kunstwerk, das einem Jungen wie ein „Eierkopf“ erschien, erklärte Griesert, dass es sich um eine der „Kopffüßler“-Skulpturen vom Künstler Horst Antes handele, den er sehr schätze. Eine große Skulptur von Antes befinde sich auch an der Hannoverschen Straße.

Nach dem Amtszimmer wurde die Galerie mit den Fotos aller Oberbürgermeister besichtigt, die seit dem zweiten Weltkrieg in Osnabrück im Amt waren. Vor diesen Bildern kam die Frage nach dem Alter von Griesert auf. Als die Kinder raten durften, freute sich Griesert darüber, dass ihn manche Kinder für deutlich jünger hielten und nahm es mit Humor, dass eines der Kinder ihn scherzhaft bereits als 100 Jahre alt schätze.

Zu den weiteren Stationen des Rundgangs gehörte das Stadtmodell und die Schatzkammer, wobei Griesert den Kindern kenntnisreich viele spannende Informationen über die Geschichte Osnabrücks vermittelte. Weiter ging es bei dem Rundgang in die „Asservatenkammer“, also den Raum, in dem die Gastgeschenke der Stadt Osnabrück verwahrt werden. Dort trafen die Kinder die Städtebotschafter Sergey Loginov (Twer), Neşe Yıldız Kendibaşına (Çanakkale) und Nolwenn Ricou (Angers), die sich mit ihnen Präsente aus ihren Heimatstädten ansahen. Ties erkannte auf Anhieb das trojanische Pferd, so dass gleich die Sprache darauf kam, dass sich die aus dem Altertum bekannte Stadt nach der gültigen Lehrmeinung auf dem Gebiet der heutigen Türkei befindet und ein Nachbarort von Osnabrücks Partnerstadt Canakkale war.

Enzi, Mila und Finja entdeckten ein in goldener Farbe bemaltes Steckenpferd, das sie interessant fanden. Griesert sah für sie in dem Verzeichnis nach, in dem alle Gastgeschenke aufgeführt sind: Wie er erklärte, wurde der Stadt dieses Geschenk im Jahr 2004 von einer Berliner Schule überreicht, die sich an der Veranstaltung beteiligt hatte.

Letzte Station war die Kleine Ratskammer, in der Griesert die Kinder zu „Geheimnisträgern“ machte, indem er ihnen zeigte, wie der verborgene Schließmechanismus des uralten Wandsafes funktioniert, in dem Orden und andere Requisiten von Karnevalsvereinen aufbewahrt werden. Ganz zum Schluss zeigte Griesert den Kindern noch die Amtsketten, die von den Osnabrücker Oberbürgermeistern bei wichtigen Anlässen getragen werden. Dass die Ketten ganz aus Gold und Silber bestehen und sehr wertvoll sind, beeindruckte die Mädchen und Jungen. Als Marie (11) die silberne Amtskette anlegen durfte, strahlte sie über das ganze Gesicht. „Irgendwie ist das eine ganz große Ehre und ich freue mich darüber sehr“, meinte das Mädchen, das ihren jüngeren Bruder bei der Führung begleiten durfte.