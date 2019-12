Warum Osnabrücker Feuerwehrleute schon an die Tannenbaumabholung erinnern CC-Editor öffnen

Zum Adventsmarkt am Sonntag lädt die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte ein, und Ulrich Fraumann, erster Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr, weist auf die Tannenbaum-Sammelaktion der Kameraden hin. Foto: Claudia Sarrazin

Osnabrück. Ehe die Tannenbäume bei Osnabrückern überhaupt im Wohnzimmer stehen, denkt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte schon an die Abholung. Wer ebenfalls so weit nach vorne blickt, für den lohnt der Besuch eines Adventsmarktes am Sonntag. Für andere aber auch.