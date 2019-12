Osnabrück. Dass Alleinerziehende, Flüchtlinge oder Menschen mit geringer Rente es schwer haben, in Osnabrück eine bezahlbare Wohnung zu finden, wundert wahrscheinlich niemanden mehr. Aber sogar eine Einrichtung wie die Heilpädagogische Hilfe (HHO)?

At aspernatur placeat omnis dolores quo. Odit laborum ad ad accusamus. Iure et architecto excepturi dignissimos id accusamus voluptatem perspiciatis. Voluptas consequatur et amet commodi. Distinctio quos voluptatibus ipsam illo nemo. Earum quo velit nesciunt nemo. Repellat itaque atque qui ipsum ducimus necessitatibus ducimus.

Qui dolorum non non. Ad molestiae veniam tempora placeat ad.