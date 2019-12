Am 23. und am 27. Dezember wirft "Immer der Hase nach" einen Blick zurück auf das Jahr 2019. Foto: Grafik NOZ

Osnabrück. Wie fühlt sich ein Reporter im Gerichtssaal, wenn über Kindesmissbrauch verhandelt wird? Was passiert am Wahlabend in der Redaktion, wenn alle Texte fertig geschrieben sind? Und warum wartet der Chef der Lokalredaktion gespannt auf den nächsten Sommer? Sie erfahren es – beim großen Podcast-Jahresrückblick von "Immer der Hase nach".