In Osnabrück geht ein neuer Lieferdienst für Bier an den Start. Symbolfoto: Imago Images, Grafik: NOZ

Osnabrück. Was tun, wenn auf der Party plötzlich das Bier ausgeht? Für dieses Problem gibt es eine Lösung. Am Samstag geht in Osnabrück ein neuer Lieferdienst an den Start. Welchen Service "Bierkules" bietet und wie Neukunden ihn beauftragen können – das hören Sie heute bei "Immer der Hase" nach.