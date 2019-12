Lions-Mitglieder und Klosterschwester geben Gulasch mit Kartoffeln und Rotkohl an Bedürftige aus. Foto: André Havergo

Osnabrück. Passend zur Weihnachtszeit gab es am Freitag in der Osnabrücker Wärmestube ein deftiges Mahl und ein gemütliches Beisammensein für Bedürftige. Die Osnabrücker Lions bereiteten in der Küche des Franziskanerklosters hundert Mahlzeiten zu.