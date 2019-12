Osnabrück. Fast zehn Jahre wurde sie zum Schauplatz für skurril-realistische Kunst – jetzt kommt das „Finale“: Die Galerie Letsah in der Süntelstraße öffnet vor Weihnachten zum letzten Mal.

Bright Letsah schaut ein wenig wehmütig in den Raum hinein, in dem zahlreiche Kunstwerke hängen. Das wird hier die letzte Ausstellung sein - mit der eine fast zehnjährige Ära zu Ende geht. 2009 war sie mit ihrem Lebensgefährten Hinrich van Hülsen in der Süntelstraße 49 eingezogen. Im Obergeschoss richtete er sein Atelier ein, im Erdgeschoss kümmerte sie sich um die Galerie, die fortan ihren Nachnamen trug. Mit zahlreichen Ausstellungen in der Galerie Letsah bereicherten die beiden die Osnabrücker Kulturszene.

„Wir schließen!“ heißt es jetzt zur Jahreswende. Aus wirtschaftlichen Gründen werden Bright und Hinrich die Pforten ihrer speziellen Kunstwelt ab Weihnachten nicht mehr öffnen. So wird es in Osnabrück fortan einen Ort weniger geben, an dem nicht nur regionale Künstler, sondern auch viele Kunstschaffende von außerhalb eine Möglichkeit hatten, ihre Bilder der Öffentlichkeit zu präsentieren. In Zusammenhang mit den Schließungen der Stadtgalerie und der Galerie Moser in der Altstadt stellt sich die Frage, ob Osnabrück vielleicht der falsche Ort für Kunst ist?

„Es hat viel mit Liebhaberei zu tun, wenn man hier eine Galerie betreibt“, sagt Letsah. Nur wenige Ausstellungen seien in den letzten neun Jahren finanziell erfolgreich gewesen. Die Stillleben von Jolanda Matzken-van-Belzen seien 2015 eine Ausnahme gewesen. „Von ihr haben wir tatsächlich einige Werke verkauft“, erinnert sich die Afrodeutsche. Zoppe Voskuhl zähle auch zu den eher erfolgreichen Ausstellungen, die sie seit der Öffnung der Galerie organisiert habe. Große Publikumsresonanz hätten gerade die regionalen Künstler erzeugt, so van Hülsen. Als Mitglied der Künstlergruppe Melpomene habe er es allerdings vermieden, die Galerie zu einer reinen Präsentationsplattform für seine eigenen Arbeiten und die von Kollegen wie Axel Gundrum, Thomas Johannsmeier oder Robert Meyer werden zu lassen.

Jetzt haben die beiden Kunstaktivisten jedenfalls alle Künstler, die schon einmal bei ihnen ausgestellt haben, gebeten, sich mit einem Werk an der letzten Ausstellung zu beteiligen. Die zieht unter dem Titel „Finale“ einen Schlussstrich unter das Kapitel Galerie Letsah.

Galerie Letsah (Süntelstraße 49): „Finale“. Bilder von Azim Becker bis Zoppe Voskuhl. Bis 22. Dezember, Sa. und So. 14-19 Uhr und nach Vereinbarung (Tel. 0541 – 600 12 55)