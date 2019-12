Am Ende der Verfolgungsjagd saß der Rehbock in der Falle: An einem Gartenzaun biss ein weißer Schäferhund ihn zu Tode. Foto: Reinhold Rethschulte

Osnabrück. Am Freitagmorgen hat ein weißer Schäferhund in der Straße Brahmshof im Osnabrücker Stadtteil Westerberg einen Rehbock gerissen. Der Rehbock lief in einer Wohnsiedlung umher und wurde von dem Schäferhund verfolgt, teilt die Polizei mit. Die Flucht endete an einem Gartenzaun, wo der Hund den Rehbock schließlich zu Tode biss.