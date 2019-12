Osnabrück. Die ursprünglich für diese Woche vorgesehenen Bauarbeiten in der Straße „Am Gut Sandfort“ sind um eine Woche verschoben worden. Neuer Baubeginn im Abschnitt zwischen „Am Werksberg“ und Molenseten ist am kommenden Montag, 16. Dezember. Das Teilstück wird für die Arbeiten für eine Woche voll gesperrt.

In dem betroffenen Abschnitt will die Stadtwerke Osnabrück (SWO) Netz GmbH Gas- und Wasserleitungen reparieren. Während der Reparaturarbeiten ist eine Durchfahrt in beide Richtungen von der Meller Landstraße zum Kreisel Düstruper Straße nicht möglich. Für Radfahrer ist die Durchfahrt entlang der Baustelle allerdings frei. Die Nachtbuslinie N4 fährt eine Umleitung jeweils von der Düstruper Straße und Meller Landstraße über Spitze Voxtrup. Die Haltestelle „Am Gut Sandfort“ wird ersatzlos aufgehoben.