Osnabrück. 25 Mitglieder sitzen im Osnabrücker Jugendparlament. Sieben davon sind Frauen. Die Grüne Jugend nahm das zum Anlass und forderte eine Frauenquote für die Wahllisten. Doch das Jugendparlament hat sich nun gegen eine Frauenquote ausgesprochen.

Eine Frauenquote bei einer direkten Personenwahl sei nicht möglich, ohne die Demokratie massiv einzuschränken, schreibt das Jugendparlament Osnabrück in einer Pressemitteilung. Man wäre gezwungen, in großer Anzahl engagierte Jugendliche, die sich für einen Sitz im Jugendparlament bewerben wollen, von vornherein abzuweisen, weil man eine Quote auf dem Wahlzettel erfüllen muss.

Zwar sei die Anzahl von sieben Mädchen im Jugendparlament nicht zufriedenstellend. Doch ein so geringer Frauenanteil sei eine Ausnahme in der bisherigen Geschichte des Parlaments. Außerdem hätten gerade die weiblichen Mitglieder bei den vergangenen Wahlen die meisten Stimmen auf sich vereinigen können.

"Die Hälfte der Macht gehört den Frauen"

Die Grüne Jugend hatte die Debatte um eine Frauenquote angestoßen. „Die Hälfte der Macht gehört den Frauen – ganz besonders auch im Jugendparlament", wird Sprecherin Luca Theresa Wirkus in einer Mitteilung der Grünen Jugend zitiert. „Dass sogar im Jugendparlament die Repräsentation von Mädchen und Frauen so schlecht ausfällt, zeigt einmal mehr, dass Frauen und Mädchen noch immer große Hürden auf dem Weg in die Politik überwinden müssen und der Kampf für Gleichberechtigung damit noch lange nicht beendet ist“, lässt sich außerdem Sprecher Jannes Fock zitieren.

Das Jugendparlament von Osnabrück wurde in diesem November neu gewählt. Weit über 3000 Jugendliche haben an dieser Wahl teilgenommen. Dies ist ein Ergebnis, das die Mitglieder des Jugendparlaments stolz macht, heißt es in der Pressemitteilung. Das noch amtierende Jugendparlament gratuliert allen zukünftigen Parlamentariern von ganzem Herzen.