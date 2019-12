Osnabrück. Ein warmer Regen fiel auf die Indienhilfe Deutschland (IHD). Die Ralph-Helmers-Stiftung aus Osnabrück spendete ihr 12.000 Euro. IHD-Geschäftsführer Jürgen Fluhr weiß auch schon ganz genau, wofür er das Geld einsetzen wird: für die Erstausstattungen der Straßenkinder, die der katholische Pilar-Orden im zentralindischen Bhopal aufnimmt.

Jahr für Jahr sind es 300 verstoßene, verwaiste oder weggelaufene Kinder, denen die Pilar-Fathers in Kindergarten, Schule und Wohnheim einen sicheren Schlafplatz, Nahrung, Kleidung und Bildung bieten. Die indische Gesellschaft hält kein Sozialsystem vor, das diese Kinder sonst auffangen würde. Jedes der meist drei- bis vierjährigen Kinder erhält einen „Koffer voller Hoffnung“, in dem es alles vorfindet, was es für sein neues Leben bei den Pilar-Fathers braucht: Schlafmatte, Decke, Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm, Seife, Blechteller, Becher, Schulmaterial und einen Satz Kleidung. Die Koffer sind abschließbar und schenken den Kindern zudem das wertvolle Gefühl, erstmals in ihrem Leben etwas Persönliches zu besitzen.



Helmers-Stiftung fördert Kinder und Jugendliche

„Wir kennen Jürgen Fluhr lange genug und wissen, dass das Geld genau an der richtigen Stelle ankommt“, sagte Ralph Helmers bei der symbolischen Scheckübergabe. Zweck der von ihm und seiner Frau Sylvia gegründeten Stiftung ist die Förderung von Bildung und Sport für Kinder und Jugendliche. Den Grundstock des Stiftungskapitals bildete der Erlös aus dem Verkauf ihrer Firma. Vor einem Jahr veräußerten die Eheleute die Maschinenbaufirma Helmers am Fürstenauer Weg in Osnabrück.