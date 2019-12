Osnabrück. Es war eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Osnabrück: Anfang Dezember ist das erste T-Roc-Cabrio bei Volkswagen in Osnabrück vom Band gelaufen. Jetzt hat der Autobauer auch verraten, wie teuer das Fahrzeug ist.

Das T-Roc-Cabrio ist die offene Variante des Crossovers T-Roc, einem SUV. Das neue Modell wurde in weiten Teilen in Osnabrück entwickelt und wird auch hier produziert, wie Volkswagen Produktionsvorstand Andreas Tostmann unserer Redaktion Anfang Dezember sagte. "Produktion, Montage und Logistik wurden für einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag umfassend modernisiert", so Tostmann. Wie hoch der Kaufpreis für das Cabrio ist, wollte VW zu diesem Zeitpunkt hingegen noch nicht verraten. (Weiterlesen: Läuft seit Mittwoch vom Band: Erstes T-Roc-Cabrio von VW Osnabrück fertig)

Jetzt ist klar: In der Ausstattungslinie Style gibt es das T-Roc-Cabrio ab 27.495 Euro, wie Volkswagen in einer Pressemitteilung schreibt. In der zweiten Ausstattungslinie, der R-Line, ist der Wagen ab 32.810 Euro verfügbar. Das Cabriolet kann ab sofort bestellt werden.

Für jährlich bis zu 20.000 Cabrios, so die aktuellen Planungen, sind in Osnabrück die Kapazitäten im Werk ausgelegt. Der Mutterkonzern setzt auf den Produktionsstandort Osnabrück und ist auch voll vom kommenden Erfolg des Cabrios überzeugt.