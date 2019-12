Osnabrück. Nein, Polizisten haben keine „Knarre“ umgeschnallt und sie „ballern“ damit nicht Menschen ab, sondern die Beamten tragen eine Waffe und keiner von ihnen reißt sich darum, dass er in eine Situation kommt, in der er sie wirklich einsetzen muss.

Zwei Jungen, die am Donnerstag bei der Adventstürchen-Führung durch die Polizeiwache am Kollegienwall geführt wurden, waren sehr auf die Bewaffnung der Beamten fixiert – also erklärte Polizeisprecher Frank Oevermann ihnen, wie er und seine Kollegen wirklich zum Einsatz ihrer Schusswaffen stehen. „Ich habe ganz viele Kollegen, die in ihrer Laufbahn noch gar nicht geschossen haben – und schon gar nicht auf Menschen. Jeder von uns wird alles dafür tun, dass er seine Waffe gar nicht benutzen muss“, sagte Oevermann.

Waffen gehörten zwar zur Ausrüstung der Polizei und es sei auch wichtig, dass sie vorhanden seien, damit sich die Polizisten damit in besonders gefährlichen Situationen schützen könnten – aber zum Glück komme so etwas nur ganz selten vor. „Waffen gehören zu unseren Arbeitsmitteln – aber sie sind besonders gefährlich“, meinte Oevermann. „Unser wichtiges Arbeitsmittel sind der Stift und das Merkbuch, in das alles eingetragen wird, das wir bei Ermittlungen aufnehmen – also beispielsweise, welche Autos an einem Unfall beteiligt waren, wer gefahren ist und was uns bei einem Unfall noch alles auffällt.“

Wie Oevermann den Kindern erklärte, gehört Schreibarbeit zu den Aufgaben, mit denen Polizisten am meisten beschäftigt sind. „Wir müssen zum Beispiel alles aus dem Merkbuch später noch in den Computer übertragen. Ganz anders als im Fernsehen nimmt Schreibarbeit viel von unserer Arbeitszeit in Anspruch – vor allem dauert es meistens deutlich länger als 45 Minuten, bis wir einen Fall aufgeklärt haben“, machte Oevermann deutlich.

Der Polizeisprecher war der Retter in der Not für die Adventstürchen-Führung. Wegen eines Absprachefehlers war die Aktion bei der Polizei erst in der kommenden Woche vorgesehen – als die Kinder unerwartet am falschen Termin vor der Tür standen, nahm Oevermann sie einfach spontan in Empfang und zog die Führung vor. Auch zwei Geschwisterkinder wurden noch eingeladen, sich an dem Rundgang zu beteiligen.

Bei der Führung besichtigten die 16 Mädchen und Jungen zunächst den Wachraum der Polizeistation, in dem Anzeigen aufgenommen werden, Notrufe eingehen und die Einsätze der Polizisten per Funk gesteuert werden. Auch Videomonitore sind dort vorhanden, mit denen die Polizisten beispielsweise das Geschehen auf dem Bahnhofsvorplatz beobachten können. Zurzeit gibt es auch einen Weihnachtsbaum – den die Beamten selber dekoriert haben.

Wie Oevermann erklärte, gehören immer 16 oder 17 Beamte zur Besatzung der Wache. Damit sich über Funk alle gut versehen, ist den Wachen und dort positionierten Polizeiwagen jeweils ein Zahlencode als Funkkennung zugeordnet. Die Wache am Kollegienwall meldet sich im Funkverkehr als „1201“ und wie bei dem Polizeiwagen „1226“ beginnt die Funkkennung aller Polizeiautos vom Kollegienwall mit einer „12“. Bei Polizeiwagen aus Bramsche dagegen beginnt die Funkkennung mit „30“.

Anzeige Anzeige

In der Wache trafen die Kinder den Polizisten Thomas Liebig, der ihnen bereitwillig die Einzelteile seiner Ausrüstung zeigte. Sogar die Handschellen wurden hervorgeholt und die Kinder durften sie probeweise anlegen. Als Liebig den Kindern die Magazine seiner Pistole zeigte, war der eine arg auf Waffen fixierte Junge etwas enttäuscht. Das Gewehr seines Großvaters werde mit viel größeren Kugeln geladen, erklärte der 8-Jährige den staunenden Beamten.

Als es in den Zellentrakt ging, waren er und der andere sehr auf Waffen fixierte Jungen etwas enttäuscht, dass sich keine Gefangenen darin befanden und sie keine Insassen darin sehen konnten. „Die Menschen anzugucken, die hier einsitzen müssen, geht natürlich gar nicht – das ist hier ja kein Zoo. Auch wenn die Menschen ein Verbrechen begangen haben, sind es ja keine Tiere“, machte Oevermann deutlich.

Der Beamte ließ die Kinder wissen, dass in den 12 Zellen im Untergeschoss der Wache Verdächtige oder Betrunkene über Nacht festgesetzt werden können. Die Räume sind gekachelt und haben einen gemauerten Aufbau, auf den eine Matratze gelegt wird – sonst gibt es außer einer in der Wand verbauten Heizung keine Ausstattung. Den Kindern fiel auf, dass keine eigenen Toiletten vorhanden sind.

Wie Oevermann erklärte, müssen die Gefangenen in solchen Fällen klingeln und werden dann zu einer Toilette geführt, in der nur die Polizisten von außen die Spülung betätigen können. „Das wird gemacht, damit wir kontrollieren können, ob sie versuchen, etwas durch die Toilette verschwinden zu lassen“, erklärte der Polizist. Diese Vorstellung fanden die Kinder zwar nicht allzu appetitlich – aber es leuchtete ihnen ein, dass die Polizisten darauf achten müssen. Beispielsweise, wenn ein Verbrecher versuche, Drogen verschwinden zu lassen. „Drogen sind Gift“, meinte Oevermann. „Wenn euch jemand so etwas anbietet, nehmt es nicht an und geht weg“, forderte er die Kinder auf.

Zum Abschluss der Führung durften die Kinder noch im Hof der Polizeiwache einen Streifenwagen inspizieren. Oevermann ließ die Kinder in das Auto klettern – sogar ans Steuer durften sich die Mädchen und Jungen setzen – und schaltete dann sogar noch Blaulicht und Martinshorn ein. „Ganz schön Laut, aber wir haben zuhause eine Anlage, die noch lauter wird“, meinte ein Junge. Till (8) fand die Führung super: „Ich möchte später unbedingt Polizist werden", meinte er.