Wer ist Fan von „Gott of Schlager" Christian Steiffen – und warum?

Schloßgarten-Open-Air 2019: Christian Steiffen und das Original Haseland Orchester. Foto: André Havergo

Osnabrück. Seit zehn Jahren macht der Osnabrücker Sänger Christian Steiffen die Bühnen der Nation als „Gott of Schlager“ unsicher - mit immer größerem Erfolg. Mehrere tausend Fans hängen bei Konzerten an den Lippen des Kult-Stars. Wir wollten wissen, warum seine spezielle Form des deutschen Schlagers so beliebt ist – und fragten Fans und Prominente wie Oliver Kalkofe und Regisseur Ed Herzog.