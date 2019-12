Die Station zur Messung der Luftqualität am Schlosswall. Foto: Hinrichs

Osnabrück. Mit 50 Mikrogramm ist der Grenzwert beim Stickstoffdioxid im Jahr 2015 am Schlosswall noch um 25 Prozent überschritten worden. 2006 hatte er sogar 61 Mikrogramm betragen. Es ist eine gute Nachricht, dass der Grenzwert am Schlosswall in Osnabrück in diesem Jahr wohl erstmals eingehalten wird – insbesondere für die Anwohner, die das giftige Gas tagtäglich einatmen müssen. Das ist für die Stadt aber kein Grund zum Ausruhen, meint unserer Kommentator.