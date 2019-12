Osnabrück. Die frohe Erwartung geriet für die Kinder in der Landesaufnahmebehörde Osnabrück zur Geduldsprobe. Denn der ersehnte "X-Mas Truck" der Til-Schweiger-Foundation kam lange nicht.

Der weihnachtliche Lastwagen war voll beladen mit Geschenken für rund 200 Kinder, die mit ihren Familien aktuell in Landesaufnahmestellen für Geflüchtete leben. Osnabrück ist einer von 25 Orten, die bei der Tour auf dem Plan stehen, um Geschenke an benachteiligte Kinder zu verteilen. Gefahren wurde der bunt blinkende Lkw, der ein wenig an den berühmten Coca-Cola-Truck erinnerte, von der jungen Unternehmerin Janina Martig. Die Schweizerin hat ihr eigenes Logistikunternehmen gegründet, in dem überwiegend Frauen die schweren Trucks fahren.

Weihnachtstruck mit Verspätung

Die Flüchtlingsfamilien und die Kinder, die in der Landesaufnahmestelle Niedersachsen in Osnabrück auf den Truck warteten, mussten sich dieses Mal lange gedulden. Unter den Wartenden sprach sich herum, dass der Truck zwei Stunden Verspätung habe. Bei Punsch, Keksen und weihnachtlicher Musik in der Kita, die ebenfalls von der Til-Schweiger-Foundation finanziell gefördert wurde, war das allerdings kein großes Problem.

Viele Kinder aus Bramsche mit dabei

Die Leiterin der Landesaufnahmestelle in Osnabrück, Birgit Beylich, freute sich sehr über die gemeinsame Aktion. „Ich bin dankbar und glücklich, dass die Til-Schweiger-Foundation unsere Kinder auch in diesem Jahr so reich beschenkt. Schon unsere schöne Kita, den Soccerplatz und den Fitnessraum hat Schweigers Stiftung uns ermöglicht. Sie sind alle sehr wichtig für unsere Arbeit hier vor Ort“, sagte Beylich bei der Verteilung der Geschenke begeistert.

Weil es auch in Bramsche eine Landesaufnahmebehörde gibt, in der viele Kinder und Jugendliche leben, brachten die Organisatoren in diesem Jahr erstmals beide Gruppen für die Bescherung zusammen. Die Herkunftsländer der meisten dort lebenden Familien sind Syrien, Irak, Nigeria, Afghanistan und Georgien.