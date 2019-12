Osnabrück . In einer Aktion am Schölerberg bietet der Naturschutzbund Osnabrück am kommenden Wochenende Öko-Weihnachtsbäume an. Laut Organisation weisen diese zahlreiche Vorteile gegenüber "herkömmlichen" Bäume auf.

Der Naturschutzbund (NABU) Osnabrück engagiert sich seit über 30 Jahren im Venner Moor für dessen Schutz. In diesem Rahmen werden dort rund 25 Hektar degenerierte Moorflächen von Baumbewuchs freigehalten, um die Flächen in einem annähernd naturnahen Zustand zu bringen beziehungsweise zu halten, heißt es in einer Pressemitteilung des NABU.

Sinnvolle Verwertung

Der Baumaufwuchs, der immer wieder entfernt werden muss, besteht in erster Linie aus Birke, Traubenkirsche, Faulbaum und Kiefern. Daher hat der Naturschutzbund nach einer sinnvollen Verwertung für die Bäume gesucht. "Sie müssen sowieso gefällt werden und werden ansonsten direkt kompostiert oder als Brennholz genutzt. Da macht es doch Sinn, im ökologischen Kreislauf quasi eine ,Zwischennutzung' als Weihnachtsbaum einzuschieben und damit Ersatz für den nicht besonders umweltfreundlichen althergebrachten Weihnachtsbaum von der Plantage zu haben“, wird Andreas Peters, der Vorsitzende des NABU in der Mitteilung zitiert.

Die Ökobilanz dieser Bäume sei im Vergleich mit der klassischen Nordmanntanne nicht zu toppen, betont der NABU. Dabei gebe es keine weiten Transportwege, keinen Pestizideinsatz und auch keinen zusätzlichen Flächenverbrauch. „Wer einmal eine Moorkiefer als Weihnachtsbaum hatte, will nichts anderes mehr, denn sie hält sich sehr lange und nadelt zudem kaum“, wird Peters weiter zitiert.

Ökologische Bäume werden angeboten

Am Samstag, den 14. Dezember, und am und Sonntag, den 15. Dezember, bietet der NABU von 9 bis 16 Uhr die ökologischen Weihnachtskiefern und Zweige am Schölerberg (Parkplatz am Expo-Bodenpark direkt am Kreishaus) gegen eine Spende von 15 Euro an. Neben Bio-Glühwein und Bio-Bratwurst soll es auch einige Geschenkideen zu Weihnachten geben.