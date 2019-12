Osnabrück . 3000 Euro für den Ambulanten Kinderhospizdienst in Osnabrück: Diese Summe ist bei dem diesjährigen Benefiz-Rudelsingen im Alando Palais zusammengekommen.

Das nächste Rudelsingen in der Stadt

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurden am Mittwochabend beim fünften vorweihnachtlichen Benefiz-Rudelsingen in der Hasestadt insgesamt 3000 Euro für den Ambulanten Kinderhospizdienst des Osnabrücker Hospiz gesammelt werden. Die Initiatoren bedanken sich bei allen Teilnehmern der Veranstaltung, die die diese Aktion mit Ihrem Gesang unterstützt haben. Sonja Humpohl, Koordinatorin beim Kinderhospizdienst, präsentierte am Abend die Arbeit Ihrer Einrichtung.

Wann das nächste Rudelsingen in Osnabrück stattfindet, steht bereits fest: Am 28. Januar 2020 startet das 63. Osnabrücker Rudelsingen um 19.30 Uhr im Rosenhof. Wer im Januar dabei sein will, kann sich online auf der Website Karten sichern oder bei Verfügbarkeit an der Abendkasse besorgen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf elf und an der Abendkasse zwölf Euro. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.