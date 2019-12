Osnabrück. Mit der Sanierung des Hauses und dem Bau einer neuen Dauerausstellung ist zurzeit einiges los im Museum am Schölerberg. Dennoch wird es im kommenden Jahr drei Sonderausstellungen geben.

Die kleinsten Schönheiten des Meeres in 3D

Das Ausstellungsjahr 2020 beginnt mit einer Fotosammlung der anderen Art. Zu sehen gibt es die zahlreichsten Bewohner der Meere: Einzeller. Die Mikrobiologen Heribert Cypionka, Eberhard Raap und Roland Verreet haben mittels Mikrofotografie drei Gruppen der Meeresbewohner dokumentiert: Kieselalgen, Strahlentierchen und sogenannte Kammerlinge. Das Besondere an der Ausstellung ist die Darstellungsform: Aus Fotoserien haben die Wissenschaftler mithilfe eines Computerprogramms 3D-Bilder erstellt, die man durch spezielle Brillen betrachten kann. Besucher erwartet somit eine Welt voller abstrakter Formen und bizarrer Organismen, in die sie dank der dreidimensionalen Optik eintauchen können.

Ab dem 16. Januar 2020 ist die Ausstellung im Museum am Schölerberg zu sehen.

Mission 2030 – Globale Ziele erleben

Seit Jahrzehnten kämpfen die Vereinten Nationen für eine bessere Welt. Bis 2030 sollen weltweit insgesamt 17 nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) wie „Keine Armut“, „Kein Hunger“ und „Saubere Energie“ realisiert werden. Als Erlebnisausstellung bietet die Schau mehrere Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden: Besucher können in die Rolle von UN-Delegierten schlüpfen, diskutieren, ausprobieren und bestimmen, welche Entwicklungen für bestimmte Regionen die besten sein könnten und weshalb. Anschaulich wird „Mission 2030“ auch durch Mitmachstationen, die unter anderem virtuelle Reisen in Länder wie Kambodscha, Ägypten und Guatemala ermöglichen. Wie schafft man es, sich als Mädchen in Kairo eine Stimme zu verschaffen? Welche Hürden müssen Jugendliche in Kambodscha auf dem Weg zu einer Ausbildung überwinden?

Diese Fragen können in dieser Ausstellung der Kinderrechtsorganisation Plan International ab dem 1. März 2020 im Museum am Schölerberg beantwortet werden.

Rock Fossils – Ja, es ist Liebe!

Normalerweise benennen Paläontologen ihre gefundenen Fossilien nach Fundort oder Artzugehörigkeit. Doch unter den Wissenschaftlern gibt es nicht wenige, die neben den Versteinerungen auch harte Rockmusik lieben – und ihre Funde dementsprechend benennen. Diese Ausstellung „Rock Fossils“ verknüpft Geowissenschaften und Musikkultur: Ausgestellt wird beispielsweise ein fossiler Borstenwurm namens Kalloprion kilmisteri, benannt nach „Lemmy“ Kilmister von Motörhead, oder auch ein Fischsaurier, der den klangvollen Namen „Wacken-Ichthyo“ erhalten hat.

Mehr der ungewöhnlichen Namenspaten gibt es ab dem 18. September 2020 zu entdecken.