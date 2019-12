Osnabrück. Die Leidenschaft, die Kreativität und die Virtuosität von Salsa und Breakdance wird den Zuschauern am Freitag, 20. Dezember, und am Samstag, 21. Dezember, in der Osnabrück-Halle in der Show „Breaking Salsa“ vor Augen geführt. Die Tanz-Stile werden auf neue Weise kombiniert, sagte Tänzerin und Organisatorin Kim Wojtera im Gespräch mit der Redaktion.

Kim Wojtera tanzt schon ihr Leben lang. Bei der TV-Show „Got to Dance“ hat sie die Brüder Tomy und Ratko „Rocky“ Pavlovic kennengelernt, die als Tom2Rock erst in der Breakdance-Szene, dann in der Show „Das Supertalent“ für Furore sorgten. Dort bekamen sie höchste Weihen. Dieter Bohlen bezeichnete ihren Auftritt als „perfekte Show“.

Viel Potenzial

Kim Wojtera hat auf Turnieren in verschiedenen Tanzstilen getanzt. Mit den Tom2Rock-Brüdern traut sie sich nun, eine eigene Show auf die Beine zu stellen, die sie gemeinsam entwickelt und organisiert haben. Die Premiere in Hannover im vergangenen Jahr hat das Trio ermutigt, eine Tour auf die Beine zu stellen. „Nach Standing Ovations und begeistertem Publikum war für uns klar, dass diese Show sehr viel Potenzial hat.“

Die einzigartige Kombination von Breakdance und Salsa bestreiten 18 zum Teil preisgekrönte Tänzer aus Spanien, Frankreich, Tansania und Kolumbien. Musikalisch begleitet wird die Show von der Live-Band des „Grammy“-nominierten Musikers Nené Vasquez. „Es entsteht ein wunderschönes Bild, wenn die akrobatischen Moves und Bewegungen auf dem Boden auf die Eleganz und schnelle Fußarbeit aus dem Latin treffen“, beschreibt Wojtera den Reiz von „Breaking Salsa“.

Aftershow-Party bei Hull

Am Samstag findet in der Tanzschule Hull in der Hasestraße in Osnabrück eine Aftershow-Party statt.

Breaking Salsa, Osnabrück-Halle, Osnabrück, Fr., 20. 12., und Sa., 21. 12., je 20 Uhr, Eintritt: 45,50 bis 67,70 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.