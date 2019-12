Osnabrück. Mit dem Plätzchenbacken in der Bäckerei Welp stand am Mittwoch ein richtig schön weihnachtliches Angebot bei der diesjährigen Adventstürchen-Aktion unserer Redaktion auf dem Programm. Bei der lustigen Aktion, bei der zehn Mädchen und Jungen dabei waren, wurden Zimtsterne, Vanillekipferl und buntes Gebäck aus Mürbeteig hergestellt, wobei die Kinder beim Verzieren der Plätzchen ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten

Nach Abschluss der Backaktion durfte sich jedes Kind einen großen Kuchenteller voll mit selbst hergestellten Plätzchen mitnehmen. Aber weil Plätzchenteig ja bekanntlich im Rohzustand – also vor dem Backen – am besten schmeckt, wurde bereits beim Teigkneten, Ausstechen und Verzieren fleißig genascht. „Das hat riesigen Spaß gemacht, aber für heute reicht es mir mit den Süßigkeiten“, meinte Malik (8). Erst hatte der Junge angekündigt, dass er den Süßigkeiten ein ganzes Jahr lang entsagen wollte und vielleicht sogar eine Challenge, also eine Art Wette, daraus machen zu wollen – aber das erschien ihm dann doch zu lang.



Bei der Aktion in der Backstube wurden die Mädchen und Jungen von Bäckermeister Rainer Welp angeleitet. Damit es schneller ging, hatte Welp den Teig für die Plätzchen bereits vorbereitet und die Kinder konnten gleich mit dem Ausrollen des Teigs und dem Ausstechen loslegen. Im ersten Schritt wurde Eiweiß-Zucker-Glasur in weißer, roter und grüner Farbe angerührt, mit der die Zimtsterne bestrichen werden konnten. Weil sie einfarbige Zimtsterne langweilig fand, begann Klara (9) als erste damit, die Plätzchen mit Glasur in mehreren Farben zu verzieren.

„Das sieht schöner aus“, meinte das Mädchen. Das fanden auch die anderen Kinder – also wurden hinterher fast nur noch „bunte“ Zimtsterne gemacht. Bäckermeister Rainer Welp fand die Idee gut. „Wir haben bisher nur weiße Zimtsterne im Angebot, aber vielleicht ist es eine schöne Geschäftsidee, wenn wir sie künftig bunt machen. Mehrfarbige Zimtsterne sehen jedenfalls toll aus“, sagte er.

Nachdem die Zimtsterne mit einer Plätzchenform ausgestochen wurden, war bei den Vanillekipferl Handarbeit gefragt. Die Kinder mussten jeweils kleine Kugeln aus dem Teig bilden und dann daraus die Plätzchen formen, die, wie Henriette (8) erklärt hatte, aussehen wie kleine Halbmonde. Nachdem Welp darauf hingewiesen hatte, dass die Plätzchen alle etwa gleich groß und dick sein müssen, damit nicht die einen weniger Backzeit als die andren benötigen, gaben sich die Kinder große Mühe, einheitliche Kipferl zu formen.

Als dritte Gebäcksorte wurden die Mürbeteigkekse zubereitet. Weil es auch dabei für die Backzeit wichtig ist, dass die Plätzchen alle in etwa gleich dick sind, wurde der Teig dabei erst von den Kindern zu kleinen Blöcken geformt und dann mit einer großen Maschine ausgerollt. Danach durften sich die Kinder aus einer ganzen Kiste mit Backformen ihre Lieblingsmotive aussuchen und dann damit die Plätzchen ausstechen. Zum Verzieren der Plätzchen standen unter anderem Zucker- und Schokostreusel, Mandeln, kleine Rentiere aus Zuckerguss und Liebesperlen zur Verfügung, die sich die Kinder aussuchen durften.

Nach der Backaktion waren die Kinder schwer von Rainer Welp begeistert und zogen beladen mit Plätzchen aus der Backstube ab. Alle fanden, dass Welp einen tollen Beruf hat, bei dem er so leckere Lebensmittel zubereiten kann. Als sich herausstellte, dass Welp jeden Morgen spätestens um 3 Uhr in der Backstube steht, meinten die Kinder, dass das ganz schön früh sei. „Aber dafür habe ich ja auch früher frei – außerdem kann ich mittags den besten Schlaf überhaupt machen, nämlich den Mittagsschlaf“, meinte Welp.

Anzeige Anzeige

Mitten in der Backaktion wurden die Kinder auf ein Blech mit frisch gebackenen Brötchen aufmerksam, die sie unbedingt probieren wollten. Eigentlich wollten sie sich mit den Brötchen Abwechslung zum süßen Geschmack des Teigs verschaffen – aber es dauerte natürlich gar nicht lange, bis die Brötchen alle mit Schokostreuseln bestreut und mindestens ebenso süß wie die Plätzchen waren.