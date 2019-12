Osnabrück. „Mach glücklich!“, lautet das Motto einer Aktion der Diakonie Osnabrück Stad und Land, bei der Ehrenamtliche erstmals zu Weihnachten Wünsche der Bewohner des Osnabrücker Küpper-Menke-Stiftes erfüllen. Deren Wünsche hängen an einem Baum in der Markus-Kirche – mit dabei ist die Karte der 98-jährigen Hilde Lindenburg.

Gut gelaunt sitzt Hilde Lindenburg in ihrem Zimmer im Küpper-Menke-Stift und erinnert sich an ihr schönes Weihnachtsgeschenk: „Ein Fahrrad, das war natürlich sehr großzügig“, so Lindenburg. Ihr Vater habe sogar das Rauchen eingestellt, damit sie das Fahrrad bekommen konnte. Und ihr Bruder habe „ausgeknobelt“, wo der Wohnzimmerschlüssel lag, so dass Lindenburg ihr Geschenk schon vor der Bescherung sah. „Dann hat er mich erst gar nicht mehr aus dem Wohnzimmer bekommen“, erklärt Lindenburg grinsend und lacht leise in sich hinein: „Die Freude war natürlich sehr groß.“

Auf die Frage, was sie sich in diesem Jahr zu Weihnachten wünscht, erklärt die lebensfrohe 98-Jährige sachlich: „Ich muss mir die Wünsche selbst erfüllen, ich habe keine Angehörigen mehr.“ Einen Wunsch jedoch wird ihr ein Mitglied der evangelisch-lutherischen Nordwest-Gemeinde erfüllen. Denn gemeinsam mit ihren Betreuern konnten alle 138 Bewohner des Küpper-Menke-Stiftes je einen kleinen Wunsch auf eine Karte schreiben.



Die Wunschkarten wurden an den Weihnachtsbaum in der Markus-Kirche gehängt – und viele Karten wurden bereits abgenommen, um die Wünsche zu erfüllen. Ob Lindenburgs Karte dort noch hängt, wusste Matthias Fenske, Einrichtungsleiter Pflege und Medizinproduktebeauftragter des Seniorenheims, nicht. Denn auf den Karten stehen neben dem Wunsch nur das Alter und das Geschlecht des Wünschenden. „Der Rest ist und bleibt anonym – es sei denn, der Schenkende legt eine Karte zum Geschenk“, so Fenske.

Sehr viele hätten sich Pflegeartikel wie eine Körperlotion oder Parfüm gewünscht. Auch Gutscheine für den Frisör oder die Fußpflege hätten auf den Karten gestanden. „Und wer sich Whiskey wünscht, der kriegt ihn auch“, fügt Mathilde Hohmann, Koordinatorin der Betreuung und Palliativ-Fachkraft, hinzu. Schließlich gehe es bei der „Mach glücklich!“-Aktion darum, den Bewohnern des Küpper-Menke-Stiftes ein persönliches Geschenk zu machen. Eine 86-Jährige beispielsweise wird Kuschelsocken in Größe 36/37 zu Weihnachten bekommen. Und für einen 84-jährigen Bewohner wurden schon „Pralinen alter Schule“ abgegeben.

Derzeit stapeln sich schon eine Reihe von Geschenken in Fenskes Büro. An Heilig Abend werden sie für die Bewohner unter den Tannenbaum gelegt. Da viele Bewohner an Weihnachten im Küpper-Menke-Stift blieben, soll es eine richtige Bescherung werden. Auch vom Seniorenheim selbst gibt es noch ein Geschenk für die Bewohner.



Die Aktion „Mach glücklich!“ gibt es seit drei Jahren, allerdings in etwas anderer Form als die spezielle Aktion zu Weihnachten: Normalerweise erfüllen Ehrenamtliche den Bewohnern der Häuser der Diakonie Osnabrück Stadt und Land Wünsche, die „Zeit kosten“. Sie begleiten die Bewohner ins Kino oder zum Fußball, machen einen Spaziergang ins Grüne oder einen Stadtbummel oder spielen und leisten einfach Gesellschaft.

Mit „Mach glücklich!“ zu Weihnachten soll die gute Verbindung zwischen der Gemeinde und dem Seniorenheim gefestigt und gefeiert werden, erklärt Susanna Waller, die als Freiwilligenmanagerin der Diakonie für das Projekt verantwortlich ist.

Zwar spricht die Diakonie mit der Aktion vornehmlich die Mitglieder der Nordwest-Gemeinde an, doch auch alle anderen sind eingeladen, Wünsche zu erfüllen. Bis Sonntag, 15. Dezember, hängen die Karten noch am Weihnachtsbaum in der Markusgemeinde. Die Geschenke sollten bis Mittwoch, 18. Dezember, im Küpper-Menke-Stift abgegeben werden.