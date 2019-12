Osnabrück. Seit vielen Jahren macht die Band Godewind auf ihrer Weihnachtstour in Osnabrück Station. Am Dienstag, 17. Dezember, gastiert sie in der Osnabrück-Halle. Im Interview verrät Sängerin Anja Bublitz, was sie sich zu Weihnachten wünscht und warum sie sich auf das Osnabrücker Publikum freut.

Was wünschen Sie sich zu Weihnachten?

Ich wünsche mir mehr Toleranz, Akzeptanz und mehr Respekt. Was man jeden Tag mitbekommt, finde ich zum Teil sehr schockierend. Ich wünsche mir, dass Menschen mehr Respekt voreinander haben, auch was das Tierwohl angeht. Ich möchte, dass Menschen lieb und gut miteinander umgehen – und auch an ihr Karma denken.

Wir sind mit Godewind bis zum 23. Dezember unterwegs, deswegen wünsche ich mir persönlich einfach nur Ruhe, Sofa, Kerzen, Familie und Fernsehen gucken.

Godewind gibt es seit 1979, also seit 40 Jahren. Seit 37 Jahren feiert die Band die nordische Weihnacht. Sie sind seit 15 Jahren dabei. Hat sich bei Ihnen mittlerweile ein „Last Christmas“-Effekt eingeschlichen? Können Sie ihre und andere Weihnachtslieder noch hören?

Für mich ist das nicht so. Ich finde die Lieder toll. Wir spielen auch nicht jedes Jahr ein und dasselbe Programm. Es gibt mittlerweile sehr viele Godewind-Weihnachtslieder, so dass wir aus einem großen Topf schöpfen können. Ich mag Weihnachten und bei mir zu Hause ist auch immer alles weihnachtlich geschmückt.

Sie können ja nicht nur besinnliche Lieder spielen, sondern auch rocken. Können Sie sich vorstellen, mal ein rockiges Weihnachtskonzert zu spielen?

Warum nicht? Wir mögen unsere rockige und poppige Seite. Vorstellbar wäre das. In Osnabrück wird es ein spezielles Programm geben, so wie auf der gesamten Tour. Das Programm haben unsere Fans zusammengestellt. Im Vorfeld haben wir einen Aufruf gestartet und unsere Gäste, Freunde und Fans gebeten, Wünsche abzugeben. Da kam viel zusammen, auch von früher. Das Konzert wird also ein Querschnitt unseres Schaffens.

In unseren Breiten wird Godewind hauptsächlich wegen der Weihnachtskonzerte wahrgenommen. Was machen Sie eigentlich außerhalb der Weihnachtszeit?

(Lacht) Da spielen wir auch Konzerte. Wir haben ja auch ein ganz normales Programm und schreiben nicht nur Songs über Weihnachten, sondern auch über das Leben und das Meer. Über das Jahr spielen wir in kleineren Clubs und gucken, dass wir das alles etwas intimer halten.

Volkstümliche und folkloristische Musik wird in jüngster Zeit auch von vielen jungen Menschen gehört und gespielt. Wie erklären Sie sich diesen Trend?

Irgendwie ist bei den Menschen ein Schalter umgelegt worden. Sie wollen mehr zuhören. Es war auch lange verpönt, Heimat zu sagen oder ein Heimatgefühl zu empfinden. Dabei ist Heimat ein Ort, wo man sich willkommen fühlt. Ich glaube, dass die Leute das wieder mehr genießen.

Nordisch bezeichnet für Sie ja nicht nur die Himmelsrichtung, aus der Sie stammen, wo Sie geboren wurden. Es bedeutet ja auch eine Art Lebenseinstellung für Sie. Was ist nordisch für Sie?

Ich bin tatsächlich nicht weit entfernt von der Nordsee aufgewachsen. Nordisch ist ein weites Gebiet. Das ist für mich Heimat, Gemütlichkeit, Meer, im Watt laufen und natürlich nordische Leute. Die haben einen anderen Humor. Die Leute haben eine harte Schale und einen weichen Kern. Ohne Werbung machen zu wollen, aber die Flensburger-Werbung bringt es auf den Punkt. Dieser trockene Humor – so sind die Leute auch, diese Wortkargheit. Wenn die Touristen hier „Moin Moin“ sagen, dann ist das den Einheimischen oft schon zu viel und sie antworten: „Das heißt nur Moin.“ Dabei haben die Norddeutschen aber immer einen Schalk im Nacken.

Mit Shanger Ohl verlässt nach der Tour das letzte Gründungsmitglied Godewind. Wie geht es ab 2020 weiter?

Es geht auf jeden Fall weiter. Wir werden eine kreative Pause machen und gucken, wer neu zur Band kommt. Wir sind auch schon in Gesprächen, aber ich kann noch nichts dazu sagen. Es wird aber auch wieder eine Weihnachtstour geben.

Es gibt mittlerweile Bandwettbewerbe für Musiker, die auf Plattdeutsch singen, und es soll sogar ein Lehrstuhl an der Uni Oldenburg für Plattdeutsch eingerichtet werden. Warum sollte die plattdeutsche Sprache erhalten bleiben?

Weil es diese Sprache hier bei uns schon immer gab. Sie hat was sehr Kommunikatives und etwas sehr Verbindendes. Sie ist familiär. Bei uns im Norden wird immer mehr Plattdeutsch gesprochen. Es finden auch wieder plattdeutsche Lesewettbewerbe statt. Da habe ich früher auch mal mitgemacht und tatsächlich gewonnen (lacht).

Wir haben mal in Berlin gespielt. Damals hat der 2014 verstorbene Larry Evers gesagt, hier mache ich die Moderation auf Hochdeutsch, sonst versteht das keiner. Nach dem Konzert haben sich die Gäste echt beschwert. Für sie war der Charme weg. Viele sagten, mit Plattdeutsch verbinden sie den Norden, den Urlaub und die See. Das hat uns sehr überrascht.

Sie haben mit Godewind vor kurzem in einer Demenz-WG in Kiel gespielt. Wie waren Ihre Erfahrungen dort?

Musik öffnet und verbindet. In dieser WG saß eine Frau vor mir, die erst überhaupt keine Reaktion gezeigt hat. Mitten im Konzert fing sie plötzlich an, übers ganze Gesicht zu lächeln. Da habe ich gemerkt: Musik löst sehr viel aus. Das war so schön. Wir machen auch Workshops für Menschen mit Behinderungen. Da merken wir auch oft, was Musik machen kann. Die Augen glänzen wieder, die Leute fangen an zu tanzen und fühlen die Musik. Das ist unglaublich.

Gibt es etwas, auf das Sie sich beim Osnabrücker Konzert freuen?

Ja! Auf die Osnabrücker Gäste. Die sind immer toll. Wir quatschen mit den Leuten nach den Konzerten, und mittlerweile kennt man viele von ihnen. Letztes Jahr war es auch besonders in Osnabrück: Da sind die Gäste mitten im Konzert nach einem Stück aufgestanden und haben standing ovations gespendet. Da habe ich gemerkt, die Leute sind richtig dabei, hören zu und fühlen. Das finde ich toll am Osnabrücker Publikum.

