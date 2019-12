Osnabrück. Die Mitarbeiter der Kaffee Partner Gruppe haben 13.500 Euro für die Osnabrücker Kindertafel und Kindermahlzeit gespendet.

"Mit der Aktion 'Kaffee Partner for Kids' fördern wir Vereine, die von Armut bedrohten Kindern gesunde Ernährung und Bildungschancen bieten. Es liegt uns am Herzen, die Kinder an unserem Heimatstandort zu unterstützen", wird Thore Brors, Leiter Unternehmenskommunikation der Kaffee Partner Gruppe, anlässlich der Spendenübergabe bei der Osnabrücker Tafel in einer Mitteilung des Osnabrücker Unternehmens zitiert. Die Spendensumme wird auf die beiden Organisationen aufgeteilt.

Was machen die Kindertafel und Kindermahlzeit?

Die spendenfinanzierte Kindertafel gehört zur Osnabrücker Tafel. Mithilfe engagierter Ehrenamtlicher versorgt der Verein täglich mehr als 500 Kinder an 23 Osnabrücker Schulen mit gesunden Pausenmahlzeiten. Darüber hinaus hilft er bei Bedarf auch mit Alltagsgegenständen wie Schulmaterialien oder Kleidung aus. Kaffee Partner unterstützt die Kindertafel mit 8.000 Euro.

Die Kindermahlzeit ist ein Projekt der Katholischen Familien-Bildungsstätte FABI. Kinder und ihre Begleitung erhalten gegen Vorlage des Familienpasses an drei Standorten in Osnabrück ein frisch zubereitetes Mittagessen, verknüpft mit einem Bildungs- und Förderangebot. Kaffee Partner spendet dafür 3.000 Euro.

So kam das Geld zusammen

Das Spendengeld stammt aus der "Kaffeekasse" von Kaffee Partner. In diese zahlen die Mitarbeiter für jedes bei der Arbeit getrunkene Heißgetränk 5 Cent ein – obwohl die Getränke eigentlich kostenlos für sie wären.

Einen eigenen Beitrag leisten die Auszubildenden: Sie organisieren beispielsweise Grillfeste, backen Waffeln und bereiten das Mittagessen für die Kaffee-Partner-Gesundheitswoche zu. Die diesjährigen Einnahmen aus dem Verkauf in Höhe von 2.500 Euro landeten ebenfalls im Spendentopf und kommen der Kindertafel zugute, heißt es in der Mitteilung.