Osnabrück. Geich an mehrere besondere Orte, an denen Besucher normalerweise keinen Zutritt haben, sind die Mädchen und Jungen bei der Führung durch den Dom vorgedrungen, die am Dienstag bei der Adventstürchen-Aktion unserer Redaktion auf dem Programm stand.

An dem erlebnisreichen Nachmittag, den Jessica Löscher vom Diözesanmuseum organisiert hatte, ging es zunächst mit Diözesankirchenmusiker Martin Tigges auf die Orgelempore und den Kindern wurde eine exklusive Vorführung des imposanten Instruments geboten.

Danach durften die Mädchen und Jungen mit der Archäologin Ellinor Fischer in den lange verschollenen Stollen unter dem Altar klettern, in dem sich einige der ältesten Mauerreste des Doms und der ganzen Stadt befinden. Wie Fischer erklärte, die diesmal ihre 4-jährige Tochter Ricarda mitgebracht hatte, wurde der nur etwa 1,50 Meter hohe und fünf Meter lang Gang in der Zeit um 1030/1040 angelegt. Er befindet sich in etwa zwei Metern Tiefe unter dem Boden des Doms und kann nur durch eine Tür in der Rückseite des Altars betreten werden.

Damit wurde für die Adventstürchen-Kinder wieder eine ganz besondere Ausnahme gemacht: Sonst werden nämlich so gut wie nie Besucher in diesen Raum vorgelassen. Über den Gang ist nicht viel bekannt: Wie Fischer erklärte, waren darin früher wertvolle Reliquien – also Überreste von Heiligen – eingelagert und konnten von Gläubigen besichtigt werden. Bekannt ist weiter, dass die Armknochen der Märtyrer Crispin und Crispinian, die bis heute zum Domschatz gehören, dort den Brand des Doms im Jahr 1100 überstanden haben. Später wurde der Eingang zugeschüttet und der Gang geriet in Vergessenheit, bis er vor etwa 150 Jahren zufällig wiederentdeckt wurde.

Als Fischer berichtete, dass sich im Erdreich direkt hinter dem Gang das Grab eines Bischofs befindet, fanden es die Kinder etwas gruselig, dass sich in ihrer Nähe ein Skelett befand. „Das möchte ich aber nicht so gerne sehen“, meine Lisbeth (7), die ihren älteren Bruder bei der Führung begleiten durfte. Als zum Abschluss noch alle einen Blick auf das maßstabsgetreue Foto einer ganz ähnlichen Bischofsgrabstelle warfen, das im Diözesanmuseum in den Boden eingelassen ist, fanden Lisbeth und die anderen Mädchen und Jungen die Vorstellung aber gar nicht mehr erschreckend.

Ellinor Fischer überraschte die Kinder mit einem besonderen Geschenk: Sie hatte Tonscherben und andere Funde aus der Zeit von vor 500 Jahren mitgebracht, die sie gerade bei Grabungen an der Johanniskirche gefunden hat. Jedes Kind durfte sich eines der Stücke aussuchen, die von alten Tellern, Gefäßen oder Tieren aus dieser Zeit stammen.

Diözesankirchenmusiker Martin Tigges hatte den Mädchen und Jungen einen besonderen Empfang bereitet: Als die Kinder zu Beginn ihrer Führung den Dom betraten, spielte er zu ihrer Begrüßung Malcolm Archers gewaltig klingendes Orgelstück „Festival Finale“ – zahlreiche Besucher, die sich zu diesem Zeitpunkt im Dom befanden, waren davon so begeistert, dass sie spontan applaudierten.

Tigges stellte den Kindern zunächst Flöten und Orgelpfeifen vor und erklärte, wie darin Töne entstehen. Nachdem sie einige der Instrumente und Klangkörper ausprobiert hatten, ging es auf die Orgelempore und Tigges zeigte ihnen das Instrument, in dem 3650 Pfeifen in einer Größe zwischen etwa 10 cm und fünf Metern stecken.

Als er die drei Tastenmanuale sah, meinte Linus (8), dass die Orgel sozusagen ein „Mega-Klavier“ sei. Tigges fand diese Beschreibung in Ordnung - im Unterscheid zum Klavier ist aber nach seiner Meinung an den Fußpedalen der Orgel auch mehr Beinarbeit erforderlich. Die Kinder fanden es faszinierend, wie viele Klangfarben mit dem Instrument erzeugt werden können und besonders die ganz hohen und ganz dunklen Töne gingen ihnen durch Mark und Bein. Technisch waren sie gut im Thema. „jede Pfeife kann nur einen Ton“, meinte Marie (8). Und Maria (8) ergänzte: „Je größer die Pfeifen sind, desto dunkler klingen die Töne“.