Osnabrück. Zum 14. Mal treffen sich die vier Musiker der Blues Company zwischen den Feiertagen im Blue Note, um richtig Weihnachtsdampf abzulassen. An einem Abend spielen sie akustisch, an den nächsten beiden dann flankiert von den Fabulous BC-Horns sowie den Soul Sistaz.

Es soll Bluesfans geben, deren Terminkalender nach Weihnachten immer geblockt ist. Der Grund: In der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester tritt die Blues Company im Blue Note auf. Das Event wurde immer beliebter und schon bald zur Tradition. Bis zu vier Tage hintereinander konzertieren Tosho und Co. mittlerweile unter dem Motto „Rock Around The Christmas Tree“. Und so soll es denn auch in diesem Jahr sein, bevor sich die Menschen in das Jahr 2020 stürzen.

Am Mittwoch, dem ersten Weihnachtstag, startet die „Blues-Festwoche“ mit der besinnlichen Version: Akustisch und in Quartettformation interpretiert die Blues Company Lieder wie „Please Come Home For Christmas“ oder „Merry Christmas, Baby“. Am folgenden, 2. Feiertag, wird es dann voll auf der Bühne. Zwischen den Christbäumen wird die Band von den Fabulous BC-Horns sowie den Soul Sistaz flankiert. Das heißt, Songs werden mit den kernigen Bläsersätzen von Saxophonist Volker Winck und Trompeter Uwe Nolopp befeuert und der Gesang von Tosho und Mike Titré bekommt Unterstützung von zwei Backgroundsängerinnen: Maria Nicolaides und Seda Devran.

Neben diversen Weihnachtsliedern, die, mit großem Besteck dargeboten, peppig die Feiertagsmüdigkeit vertreiben, werden dann auch Songs von „Ain´t Givin´ Up“ präsentiert, dem aktuellen Album der BluesCo.

In seiner Ankündigung zeigt Tosho einmal mehr, welche Dimensionen die Karriere der „in Osnabrück weltberühmten“ Band angenommen hat: „Wir spielen auch noch ein paar Stücke von den 33 Alben, die wir in 44 Jahren veröffentlicht haben; eine Art Best Of“. Dann darf die „Silent Night“ nicht fehlen: Der beliebteste Song der Band, der bereits mehr als sechs Millionen Mal verkauft, geklickt oder downgeloaded wurde“, passt in dieses Festprogramm natürlich am Besten.

„Rock Around The Christmas Tree“ mit der Blues Company im Blue Note: 25. 12. akustisch, 26. und 27. 12. mit den Fabulous BC-Horns sowie den Soul Sistaz . Beginn jeweils 20.30 Uhr.