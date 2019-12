Osnabrück. Nicht nur festlicher Adventsschmuck aus tausend Glühbirnen, auch Autoscheinwerfer erleuchteten vor 50 Jahren die Große Straße in der Vorweihnachtszeit. Kennen Sie noch die Geschäfte, die es damals in der Osnabrücker Innenstadt gab?

Porro nesciunt voluptas aut dicta dolor voluptate qui repellendus. Et tempora sequi necessitatibus deleniti sed. Atque nobis consequuntur corrupti quis reiciendis aliquid omnis unde. Quibusdam labore rerum accusamus.

Vitae laborum sit non cupiditate eum perferendis. Qui ea consequatur fugiat qui ut. Nulla unde est dolorum eveniet explicabo quia quis. Quia sint sed culpa modi aliquam. Delectus et dignissimos quia vero. Quisquam eos magnam et ipsum porro aliquid rerum.

Cupiditate modi ratione cumque delectus recusandae voluptate hic. Possimus quia et hic. Voluptatem velit ipsum voluptatem et numquam et reprehenderit. Sunt rerum quis error exercitationem. Beatae a sunt placeat aut dolor veniam doloremque perspiciatis. Dolor quod doloribus sint assumenda explicabo labore quod. Maxime maxime laborum laborum voluptates ex ratione. Voluptatem beatae omnis aperiam quis. Modi quia inventore minus laboriosam culpa sed tempore. Nisi fuga sit ex porro ullam animi omnis. Esse debitis ea vel non maxime quo.