Archivfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat die dritte Klage gegen die Sperrung des Autoverkehrs am Osnabrücker Neumarkt überwiegend abgewiesen. Während zwei Personen mit der Klage Erfolg hatten, wurden die Klagen der übrigen vier Kläger abgewiesen. Das teilte das Gericht am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Der Neumarkt bleibt dennoch weiterhin für Autos befahrbar.