Osnabrück. Traudl Koltzenburg ist entrüstet. Das Wandbild im Schalterraum der neuen Sparkassenfiliale am Sedanplatz zeigt in ihren Augen die Silhouette Osnabrücks im Feuersturm des Bombenkriegs und bringt in ihr die Erinnerung an traumatische Erlebnisse in ihrer Jugend zurück. Die 84-jährige Seniorin zieht die Konsequenz: „Ich betrete diese Filiale nicht mehr.“

