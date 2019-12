Osnabrück. Die Bedford Wurst- und Schinkenmanufaktur hat der Osnabrücker Organisation terre des hommes eine Spende in Höhe von 45.500 Euro überreicht – der Erlös aus dem Verkauf des Osnabrücker Friedensschinkens. Damit kletterte die Spendensumme aus den vergangenen 16 Jahren auf über eine Million Euro.

Bereits seit 2003 gibt es den Osnabrücker Friedensschinken von der Wurst- und Schinkenmanufaktur Bedford aus Osnabrück. Seit 16 Jahren geht ein Euro pro Schinken als Spende an terre des hommes. Die Organisation verwendet das Geld aktuell für Projekte in Myanmar und an der thailändischen Grenze. "Wir wollten etwas schaffen, was nachhaltig funktioniert", sagt Inhaberin Gabriele Mutsaers und blickt zu den Anfängen der Aktion zurück. "2002 kamen wir gemeinsam zu der Idee, Kindern in Kriegs- und Krisenländern helfen zu wollen", so Mutsaers. "Damals waren wir sehr erschüttert von den Bildern des Irakkrieges, in dem unschuldige Kinder so leiden mussten." Wichtig war dem Unternehmen dabei eine Organisation zu finden, die greifbar war. "Terre des hommes ist direkt vor Ort in Osnabrück, wir konnten die Menschen dahinter kennen lernen und wussten, dass die Spenden auch ankommen."

Osnabrücker Friedensschinken bringt eine Millionen Spende

Doch die gewünschten Spenden mussten auch verdient werden, sagte Gabriele Mutsaers. So kam die Idee, den beliebten "Kernschinken, Coburgerschnitt, luftgetrocknet" von Bedford zum heutigen Osnabrücker Friedensschinken umzubenennen. "Der Name gilt dem Westfälischen Frieden und somit der Friedensstadt Osnabrück." Im Juli dieses Jahres sei durch den bundesweiten Verkauf des Schinkens die Millionengrenze an Spenden geknackt worden. Allein in diesem beläuft sich die Spendensumme auf 45.500 Euro.

Projekte in Myanmar und der thailändischen Grenze

"In Angola war das erste Projekt, welches wir mit Bedford vor 16 Jahren in Angriff nahmen", sagte Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes. Dort wurde für die Kinder nach dem Bürgerkrieg eine Schule gebaut, die von den Einheimischen "Bedford School" genannt wurde. Weitere Projekte finden nun in Myanmar statt, wo Schul- und Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche von terre des hommes unterstützt werden.

Bei dem Projekt der "Nyisar Mon National School" werden sichere Unterkünfte und Lebensmittel für Schüler mittelloser Familien bereitgestellt. Dank einer Art Stipendium bekämen die Kinder oder Jugendlichen zudem die Chance auf Bildung. Das zweite Projekt an der thailändischen Grenzgebiet zu Myanmar richtet sich besonders an Kleinkinder bis zum dritten Lebensjahr. "Der Schwerpunkt ist hier die Etablierung eines frühkindlichen Betreuungs- und Entwicklungsprogramms für ethnische burmesische Kinder", sagt Recknagel.



Im März 2020 wollen die Firmeninhaber die Schule in der Mon-Region besuchen. Und auch in Zukunft soll der Osnabrücker Friedensschinken den Kindern in Myanmar helfen, eine Chance auf ein besseres Leben zu bekommen.