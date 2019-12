Osnabrück . Dickes Lob für die elf Mädchen und Jungen, die jetzt bei der Adventstürchen-Aktion unserer Redaktion beim Kindermusiker Frank Acker in Osnabrück zu Gast waren: „Besser als ihr hätte auch ein geübter Chor nicht geklungen“, freute sich Acker, nachdem er mit den Kindern im Tonstudio Klanglounge von Jan-Hendrik Kramer eine Fassung des Weihnachtslies „Jingle Bells“ mit deutschem Text aufgenommen hatte. „Das habt ihr wirklich super gemacht“, lobte der Musiker die Kinder.

Acker hatte die Mädchen und Jungen bei unserer diesjährigen Aktion erneut zum Einsingen eines Weihnachtslieds eingeladen, das von Jan-Hendrik Kramer in der Klanglounge aufgenommen und dann mit passender Musikuntermalung professionell gemischt wurde. Das fertige Lied wurde bzw. wird den Kindern auf CD zur Verfügung gestellt.

Jetzt sind die Kinder noch dazu eingeladen, Frank Acker (Frank und seine Freunde) am kommenden Samstag, 14. Dezember, 17 Uhr, bei seinem Auftritt auf der Schlittschuhbahn Eiszauber auf dem Ledenhof zu begleiten und das Lied dort gemeinsam mit ihm vorzutragen.

Für die Aufnahme suchten sich Acker und die Kinder diesmal das bekannte amerikanische Winterlied „Jingle Bells“ in einer Fassung mit einem deutschen Text aus. Das Lied, dessen englische Originalfassung bereits über 150 Jahre alt ist, ist mit dem deutschen Text auch auf der gerade neu erschienenen CD „Weihnachten – Das Beste“ von Frank Acker enthalten, so dass für die Aufnahme mit den Kindern die bereits zuvor für die neue Frank-CD aufgenommene Musik verwendet wurde.

Wie auf dem Originaltonträger singt Frank Acker alleine die Strophen des Lieds und wird im Refrain von den Kindern begleitet. „Meine Stimme allein reicht nicht für den Refrain – es klingt viel schöner, wenn ihr dabei mitsingt“, meinte Acker. Der Kindermusiker übte das Lied erst ohne Aufnahmegräte mit seinen jungen Gästen ein. Dabei ging es so lustig zu, dass bereits im ersten Durchgang keiner mehr zurückhaltend war und sich alle trauten, laut mitzusingen.

Danach ging es in den Aufnahmeraum, die Kinder wurden mit Kopfhörern zum Mithören der Musik ausgerüstet und dann wurde unter Anleitung von Frank Acker und Jan-Hendrik Kramer der Refrain vorgesungen und dabei mitgeschnitten. Bei den ersten Versuchen waren die Kinder nicht schnell genug und einmal wurde der Einsatz verpasst – aber dann saß alles auf dem Punkt.

Für die Adventstürchen-Kinder wurde außerdem noch eine Vorstellungsrunde, in der alle Kinder ihre Vornamen und das Alter nennen, mit in das Lied gemischt. An dem Nachmittag im Tonstudio ging es besonders vergnügt zu. Mila (8) wollte wissen, ob die Kinder den Refrain auswendig lernen sollten. Als Frank Acker daraufhin eröffnete, dass raschelnde Liederzettel bei einer Aufnahme störende Nebengeräusche verursachen können und dass es auch beim Auftritt am Samstag nicht schön aussehen würde, wenn die Kinder noch auf einen Spickzettel angewiesen seien, meinte das Mädchen, dass sie Auswendiglernen gar nicht mögen würde. Nebenan im Aufnahmeraum gehörte Mila dann zu den ersten Kindern, die sich die sieben Textzeilen des Refrains auswendig gemerkt hatten und gar nicht mehr auf den Liederzettel angewiesen waren.

Anzeige Anzeige

Frank Acker forderte die Kinder im Tonstudio auf, dass sie beim Singen des Refrains lachen sollten. „Das hört man sofort, ihr werdet es sehen“, meinte Acker. Erst wollten die Kinder das nicht glauben – aber die Aufnahme des Refrains, bei der alle beim Singen gelächelt hatten, klang tatsächlich am besten und kam dann auf die CD.

Mila, Finja, Enzi und Merle wollten zum Schluss unbedingt wissen, wie alt Frank Acker ist. Als er erst nicht damit herausrücken wollte, wiederholten erst die Mädchen und dann alle Kinder im Chor den Ruf „Wie als ist Frank?“. Schließlich ließ sich der Kindermusiker erweichen – öffentlich gesagt werden soll aber nur, dass er älter als zehn und jünger als 100 Jahre ist.