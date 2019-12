Osnabrück. „Die Welt geht unter, da hilft nur noch gutes Aussehen“, unken die Angefahrenen Schulkinder und spritzen sich zur Weihnachtsshow im Haus der Jugend Botox.

Fröhliche Weihnachten: Wer sich nicht besinnlich, sondern zünftig-ruppig auf den kommenden Heiligabend vorbereiten will, der darf die traditionelle X-Mas-Show der Angefahrenen Schulkinder im Haus der Jugend nicht verpassen. An drei Abenden bringen die vier Chaos-Entertainer mit ihren Verhohnepipelungen weihnachtlichen Liedguts und anderen Possen auf der Bühne wieder den Dekochristbaum aus Plastik zum wackeln. „Wir haben uns eine Dose Botox in die Halsschlagader gespritzt“, erklären sie mit leuchtenden Augen und tatsächlich sehen sie auf ihre alten Tage schicker denn je aus. Das Motto: „Die Welt geht unter, da hilft nur noch gutes Aussehen.“

Und so wird Jo Granada einmal mehr schamlos das Publikum bespaßen und Heaven wird es sich sicherlich nicht nehmen lassen, in seiner mit viel Lametta behängten Kluft die „stille Nacht“ zur Punkparty zu machen. Auch in diesem Jahr haben die Schulkinder Gäste eingeladen: Zwei Ex-Mitglieder der Truppe, Drummer Deko Pellmann und Gitarrist Marc Praed werden das festlich geschmückte Haus rocken und dabei von Bassist Andreas „Helmet“ Müller unterstützt.

Die Angefahrenen Schulkinder zu Weihnachten auf „Botoxtour“: Di. 10., Mi. 11. und Do. 12. Dezember, 20 Uhr, Haus der Jugend.